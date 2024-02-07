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經濟
2024年2月7日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
內地多部委出手 A股港股齊升 彭博：監管機構向習近平匯報資本市場情况
中證監加強監管沽空 多隻基金停新增轉融券
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機管局零售債首掛升1.6％ 每手帳賺160元
佐丹奴罷免風波 Webb：鎧盛持股關鍵
歐舒丹曾飈15% 傳獲黑石洽購
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富力轉讓倫敦項目 張松橋代減債逾62億
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中芯上季按年少賺55%
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劉思明：博A股見底 中信証券看高一線
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上月零新申預售樓花 新地撤十四鄉項目 一年有5個月未見新增申請 13年來首見
城軒新春前增優惠 變相減價一成
十大屋苑上月破300宗租賃 4個月最旺
供息不供本到期 皓畋業主蝕逾千萬離場
Franck Muller逾6300萬 購南商金融創新中心3伙
明寓複式大戶展現優雅氣派
鄰近多家名校
基金特區：高盛：經濟軟着陸 看好AI股BBB級債券平衡增長與收益
劉思明：博A股見底 中信証券看高一線
【明報專訊】港股跟隨內地A股大漲，主要由低殘股推動，令升勢不穩。中資金融股是少數跌少升多行業，若博A股見底，中信証券（6030）依然看高一線。
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