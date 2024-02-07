瑞銀連蝕兩季擬下半年重啟回購

料2026年底成本減130億美元

瑞銀此前計劃，由2022年起進行價值60億美元的股票回購計劃，並預計於2024年3月結束，不過回購計劃在在收購瑞信後擱置。瑞銀最新公布，股票回購計劃將在與瑞信合併完成後開始，計劃到2026年將回購水平，提高至收購瑞信前的水平。瑞銀昨晚在瑞士的股價跌逾3%。

花旗降紐約社區銀行目標價

此外，由於商業房地產投資組合的潛在壞帳導致撥備大增，並在第四季意外錄得虧損的紐約社區銀行（美：NYCB），被惠譽將信評下調至「BBB-」的最低投資級別後，又被花旗集團將目標股價由11美元下調至7美元。該股昨早段挫一成，跌至4.8美元。自上周二收市以來，其股價累計跌逾五成。

花旗指出，紐約社區銀行的股票交易反映不確定性增加，難以在短期內改變市場看法。此外，紐約社區銀行證實，在公布商業地產潛在虧損比預期多的消息前，該銀行的風險總監Nicholas Munson已離職。

（綜合報道）

[國際金融]