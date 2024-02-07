明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

FT：中芯滬新設5納米製程生產線 代工華為麒麟晶片 用於最新高端智能手機

【明報專訊】美國聯同盟友阻止中國取得先進半導體技術之際，中國的半導體生產繼續取得進展。《金融時報》引述知情人士稱，中國最大的晶圓代工商中芯國際（0981）已在上海設立新的半導體生產線，最快於今年開始為華為生產新一代5納米製程的智能手機處理器，配合中國政府的晶片自給自足目標。

中芯擬用現有美荷製設備生產

美國政府以國家安全為由，去年10月進一步收緊先進晶片製造設備對華出口限制，並拉攏到荷蘭和日本政府合作，阻止中國獲得這些國家的新進晶片生產工具，包括荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）的設備。知情人士稱，中芯國際計劃利用現有的美國和荷蘭製設備，為華為旗下海思半導體（HiSilicon）所設計的麒麟系列晶片代工，生產更微小的5納米製程晶片，用於華為最新的高端智能手機。

華為旗艦手機數據中心有望升級

雖然5納米製程的晶片，仍然較目前最先進的3納米製程晶片落後一代，但這消息反映在美國收緊技術出口限制後，中國半導體產業仍不斷進步。華為去年8月推出搭載7納米製程處理器的Mate 60 Pro高端智能手機。根據市場調查機構Canalys的數據，Mate 60 Pro助華為第四季在中國的出貨量提升近50%。

知情人士稱，憑藉5納米製程工藝，華為有望為其旗艦手機及數據中心升級。消息指若新晶片的生產取得成功，華為最強大的AI處理器昇騰（Ascend）920也將由中芯國際以5納米製程生產，從而收窄中國替代AI晶片，與AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）的AI圖形處理器（GPU）差距。

華為的7納米昇騰910b 晶片，被視為最有能力取代Nvidia AI晶片的選項之一。消息指中芯已擴大7納米製程的產能，為華為生產更多麒麟（Kirin）處理器和AI GPU。

不過消息人士稱，中芯代工的晶片，價格比台積電（台：2330、美：TSM）同等級的5納米及7納米製程晶片高出四成至五成，良率也不及台積電的三分之一。半導體產業專家Douglas Fuller稱，如果錢不是問題，中芯和華為仍可繼續推進高端晶片生產。

7納米和5納米製程晶片的生產線，包含中芯國際在美方收緊出口限制前購入的美國及荷蘭設備。荷蘭政府最近吊銷了一些先進設備的出口許可證，限制ASML對華銷售產品。消息人士稱，美國聯同盟友收緊對華的先進晶片製造設備的出口限制後，中芯國際的產能擴張面臨更大的障礙。

路透此前引述知情人士稱，Nvidia專供內地市場的「降級版」H20晶片接受預訂 ，推動Nvidia股價連日上漲。高盛與美銀均將Nvidia目標價上調至800美元。

美政府加快發放晶片行業補貼

美國政府開始加快發放對晶片行業的補貼。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一表示， 計劃未來兩個月，從政府的390億美元晶片補助計劃，撥出多筆補助，提振美國半導體產業的發展。她去年12月曾預期，未來一年將發放10多項晶片補助。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中國 美國 出口限制 中芯國際 華為

上 / 下一篇新聞

內地多部委出手 A股港股齊升 彭博：監管機構向習近平匯報資本市場情况
內地多部委出手 A股港股齊升 彭博：監管機構向習近平匯報資本市場情况
中證監加強監管沽空 多隻基金停新增轉融券
中證監加強監管沽空 多隻基金停新增轉融券
存款保障調高至80萬 料第4季落實
存款保障調高至80萬 料第4季落實
機管局零售債首掛升1.6％ 每手帳賺160元
機管局零售債首掛升1.6％ 每手帳賺160元
佐丹奴罷免風波 Webb：鎧盛持股關鍵
佐丹奴罷免風波 Webb：鎧盛持股關鍵
歐舒丹曾飈15% 傳獲黑石洽購
歐舒丹曾飈15% 傳獲黑石洽購
總商會：向本港企業市民加稅「不理想」 倡向非本地數碼服務供應商徵稅 料收15億
總商會：向本港企業市民加稅「不理想」 倡向非本地數碼服務供應商徵稅 料收15億
富力轉讓倫敦項目 張松橋代減債逾62億
富力轉讓倫敦項目 張松橋代減債逾62億
彭博：阿布扎比財富基金擬入股珠海萬達
彭博：阿布扎比財富基金擬入股珠海萬達
中芯上季按年少賺55%
中芯上季按年少賺55%
證監申禁梁鳳儀挪用涉案資產 法官3個月內頒判辭
證監申禁梁鳳儀挪用涉案資產 法官3個月內頒判辭
瑞銀連蝕兩季擬下半年重啟回購
瑞銀連蝕兩季擬下半年重啟回購
禮來上季利潤增13% 受惠新型減肥藥銷售強勁
禮來上季利潤增13% 受惠新型減肥藥銷售強勁
張兆聰：吉利反覆強勢 待回落收集
張兆聰：吉利反覆強勢 待回落收集
港元定存高息精選
港元定存高息精選
姜靜：減息預期降溫提振美元
姜靜：減息預期降溫提振美元
技術取勝：中國中藥2.9至3.2元整固
技術取勝：中國中藥2.9至3.2元整固
阮國恒同「光B」jam歌 提醒大家唔好亂撳Link
阮國恒同「光B」jam歌 提醒大家唔好亂撳Link
外國調查：離婚後 男士收入跌幅超女士
外國調查：離婚後 男士收入跌幅超女士
劉思明：博A股見底 中信証券看高一線
劉思明：博A股見底 中信証券看高一線
周顯：未來是智能車世界
周顯：未來是智能車世界
湯文亮：物業投資者會不會破產？
湯文亮：物業投資者會不會破產？
上月零新申預售樓花 新地撤十四鄉項目 一年有5個月未見新增申請 13年來首見
上月零新申預售樓花 新地撤十四鄉項目 一年有5個月未見新增申請 13年來首見
城軒新春前增優惠 變相減價一成
城軒新春前增優惠 變相減價一成
十大屋苑上月破300宗租賃 4個月最旺
十大屋苑上月破300宗租賃 4個月最旺
供息不供本到期 皓畋業主蝕逾千萬離場
供息不供本到期 皓畋業主蝕逾千萬離場
Franck Muller逾6300萬 購南商金融創新中心3伙
Franck Muller逾6300萬 購南商金融創新中心3伙
明寓複式大戶展現優雅氣派
明寓複式大戶展現優雅氣派
鄰近多家名校
鄰近多家名校
基金特區：高盛：經濟軟着陸 看好AI股BBB級債券平衡增長與收益
基金特區：高盛：經濟軟着陸 看好AI股BBB級債券平衡增長與收益