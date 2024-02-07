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經濟

證監申禁梁鳳儀挪用涉案資產 法官3個月內頒判辭

【明報專訊】星美文化前身勤+緣前主席兼創辦人梁鳳儀，以及她的夫婿、已故前立法會議員黃宜弘，遭證監會入稟指兩人在2010至2012年涉以人頭公司挪用上市公司逾7000萬元。證監會一方今（6日）在高院申請禁制令，禁止梁鳳儀在全球國家挪用涉案2.35億元資產，又指梁疑偽造文件及逃離香港。法官聽畢雙方陳辭，將於押後3個月內頒下判辭。

原本同為答辯人的黃宜弘於2021年在美國離世；庭上透露，餘下的答辯人梁鳳儀身處加拿大。證監會早前申請臨時禁制令，法庭命令梁出售物業前需要提早通知證監會。

涉2.35億元資產 包括資金及物業

梁鳳儀一方今提出，爭議情報線人招慧霞傳送予梁的微信信息是否真確，要求押後案件索取專家報告。信息紀錄指出，招曾稱「最近I記、商業罪案調查科都找過我，請給回我一點生活補償，否則我死也不簽」，梁一方指信息曾被刪除或涉造假。證監會稱，在梁沒作出保證承諾之下，以公眾利益為由反對押後。暫委法官黃若鋒隨後拒絕梁的押後申請。

證監會一方接着向法庭申請，禁止梁在各地挪用涉案2.35億元，包括資金和物業；指梁偽造確認書文件，疑售物業予關係密切的人士以假裝交易，避免遭證監會凍結財產。證監會強調，有信息顯示梁出言恐嚇招慧霞，聲稱會危害其女兒性命，而梁自2021年離境後沒返港，涉嫌逃離香港司法管轄區。

梁一方否認作出恐嚇言論，解釋梁因為新冠疫情肆虐才居於外地，她亦在香港購置物業，可見無意逃離香港。一旦禁制令獲批，證監會認為梁就生活開支及法律費用，分別應獲發放10萬元及20萬元。

【案件編號：HCMP 1917/19】

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