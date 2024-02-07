中芯上季按年少賺55%

中芯形容去年半導體行業低迷、需求疲弱，庫存高、去貨慢、競爭激烈，拖累產能使用率降低、產品組合有變。而且處於高投入期、折舊增加，上季銷售成本因而按年升27.3%，升幅大過收入，都影響財務表現。例如上季毛利率16.4%，按年跌15.6個百分點，按季亦跌3.4個百分點。產能使用率76.8%，按年和按季分別跌2.7和0.3個百分點。

公司預期本季收入按季持平至增長2%，推算最多近17.1億美元，毛利率介乎9%至11%，即按季收窄最少5.4個百分點。如果外部環境沒有大變化，預期今年銷售收入按年錄中單位數百分比增長，不低於同業平均，資本開支與去年相近，去年開支約74.7億美元。

華虹上季按年少賺78%

至於以成熟製程晶片為主的華虹，去年第四季賺3540萬美元，按年跌77.7%，按季升逾1.5倍。毛利率4%，按年大跌34.2個百分點，按季亦跌12.1個百分點。公司表明行業消化庫存後，近期部分產品需求回升，預計本季銷售收入約4.5至5億美元，與上季變動不大，毛利率介乎3%至6%，預計無錫廠房第二條12吋晶片生產線，最快今年底可以投產，每年產能1至2萬片。