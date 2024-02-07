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經濟

富力轉讓倫敦項目 張松橋代減債逾62億

【明報專訊】內房富力地產（2777）公布，以1港元象徵式代價及轉讓代售貸款方式，出售旗下倫敦酒店住宅項目Market Towers予中渝置地（1224）大股東張松橋，而有關待售貸款代價8億美元、意味整個交易代價相當於62.4億港元。換言之張松橋藉此用新永續債變相代富力減債62.4億元，代價是富力要賣斷倫敦核心區貴重商業物業。

張旗下公司發永續債交富力抵債

富力全資附屬富力地產（香港）與由張松橋旗下離岸公司London One訂意向書，雙方會待貸款人同意後10個營業日內訂最終協議。富力據此向London One出售英國One Nine Elms（九榆樹）名為Market Towers的項目公司股份及貸款，股份代價為1港元現金，貸款部分代價由London One提出交換要約，將其接收到的富力3組優先票據持有人交出部分票據後，再自發8億美元永續債轉交富力抵付。

項目預計今年4月完工

九榆樹項目Market Towers預計於今年4月完工，項目將包括River Tower及City Tower兩幢大樓，共提供437個私人住宅單位。City Tower提供57套經濟型住宅，River Tower內設一家酒店。項目於2022年曾傳停工，當時有指富力已經連續幾個月未向工人付工資，承包商需暫停建設工作。

按交易內容，待富力旗下3批總值共52.93億美元的優先票據持有人授出豁免後，便進行交換要約。票據持有人向London One提交其中8億美元票據後，將獲London One交換等值的B1及B2永續債券，並用現金認購8.2億英鎊或近81.65億港元A組永續債。London One藉此冀籌到最少8億美元永續債轉交富力，用於是次收購。

富力料今次交易有助減債

若未足額，London One將包銷至足額為止。London One又另發行C組總值2億美元永續債，交換更多優先票據。透過是次融資，London One可籌款償還項目承擔的貸款，新永續債將獲物業的現金流支持。富力料今次達成交易有助減債及利息，並錄帳面淨收益30.84億港元。

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