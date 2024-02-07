明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

總商會：向本港企業市民加稅「不理想」 倡向非本地數碼服務供應商徵稅 料收15億

【明報專訊】香港總商會就本月底發表的《財政預算案》提呈建議書。總商會稅務委員會主席劉穎表示，現時在財政困難情况下，新一年《財政預算案》向市民及本港企業加徵稅項是「不理想」；常務副主席陳瑞娟亦認為，政府已經要求各部門最少削減1%開支及人手，用以重新分配到新的服務計劃，故而新一年政府預算案應是「應使則使，應慳則慳」。

建議薪俸稅利得稅全額退稅

陳瑞娟表示，面對充滿挑戰的經濟環境，希望政府提出多項紓困措施，促請政府就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供一次過全額退稅，上限各為6000元，將中小企融資擔保計劃下有時限的特別優惠措施再延長24個月，以及立即全面「撤辣」。陳表示，如今樓市需求仍在，但置業人士傾向於保守，對「辣招」調整普遍持觀望態度，因此「撤辣」有效改善市場狀况。

曾在港設地區總部企業 籲3年免稅

劉穎又提出，為應對沉重財政壓力，政府必須多管齊下確保經濟穩定並維護公共財政穩健，在增加政府稅收方面，建議政府向非本地數碼服務供應商在港收入徵收數碼服務稅。劉指出，目前已有逾100個國家或地區直接或間接徵收數碼服務稅。另外，香港數碼供應商「走出去」時，可能須按當地規定繳交數碼服務稅；反之，外地數碼供應商在香港提供服務則毋須繳稅，不利於本地數碼公司在公平環境下競爭。劉穎續稱，建議主要在不影響民生消費的前提下徵稅，比如網上廣告、社交媒體、內容串流和分享等。

劉穎稱，雖然未特別估算數碼服務稅能為政府創收的具體數額，但據第三方估算，2023年，計算以上涵蓋的所有數碼服務，香港收入超過35億美元。若以5%計算稅率，保守估計此項稅收收入可能超過14億至15億港元。

此外，總商會還提出如為曾經在港設立地區總部的企業，提供3年免稅期等多項吸引人才及企業的措施，又建議通過建立超高淨值家族和單一家族辦公室生態系統，推進人民幣國際化，定期發放綠債等債券，維持全球最低稅率優勢等措施強化香港商業和金融中心地位。

明報記者 邱潤青

上 / 下一篇新聞

內地多部委出手 A股港股齊升 彭博：監管機構向習近平匯報資本市場情况
內地多部委出手 A股港股齊升 彭博：監管機構向習近平匯報資本市場情况
中證監加強監管沽空 多隻基金停新增轉融券
中證監加強監管沽空 多隻基金停新增轉融券
存款保障調高至80萬 料第4季落實
存款保障調高至80萬 料第4季落實
機管局零售債首掛升1.6％ 每手帳賺160元
機管局零售債首掛升1.6％ 每手帳賺160元
佐丹奴罷免風波 Webb：鎧盛持股關鍵
佐丹奴罷免風波 Webb：鎧盛持股關鍵
歐舒丹曾飈15% 傳獲黑石洽購
歐舒丹曾飈15% 傳獲黑石洽購
富力轉讓倫敦項目 張松橋代減債逾62億
富力轉讓倫敦項目 張松橋代減債逾62億
彭博：阿布扎比財富基金擬入股珠海萬達
彭博：阿布扎比財富基金擬入股珠海萬達
中芯上季按年少賺55%
中芯上季按年少賺55%
證監申禁梁鳳儀挪用涉案資產 法官3個月內頒判辭
證監申禁梁鳳儀挪用涉案資產 法官3個月內頒判辭
FT：中芯滬新設5納米製程生產線 代工華為麒麟晶片 用於最新高端智能手機
FT：中芯滬新設5納米製程生產線 代工華為麒麟晶片 用於最新高端智能手機
瑞銀連蝕兩季擬下半年重啟回購
瑞銀連蝕兩季擬下半年重啟回購
禮來上季利潤增13% 受惠新型減肥藥銷售強勁
禮來上季利潤增13% 受惠新型減肥藥銷售強勁
張兆聰：吉利反覆強勢 待回落收集
張兆聰：吉利反覆強勢 待回落收集
港元定存高息精選
港元定存高息精選
姜靜：減息預期降溫提振美元
姜靜：減息預期降溫提振美元
技術取勝：中國中藥2.9至3.2元整固
技術取勝：中國中藥2.9至3.2元整固
阮國恒同「光B」jam歌 提醒大家唔好亂撳Link
阮國恒同「光B」jam歌 提醒大家唔好亂撳Link
外國調查：離婚後 男士收入跌幅超女士
外國調查：離婚後 男士收入跌幅超女士
劉思明：博A股見底 中信証券看高一線
劉思明：博A股見底 中信証券看高一線
周顯：未來是智能車世界
周顯：未來是智能車世界
湯文亮：物業投資者會不會破產？
湯文亮：物業投資者會不會破產？
上月零新申預售樓花 新地撤十四鄉項目 一年有5個月未見新增申請 13年來首見
上月零新申預售樓花 新地撤十四鄉項目 一年有5個月未見新增申請 13年來首見
城軒新春前增優惠 變相減價一成
城軒新春前增優惠 變相減價一成
十大屋苑上月破300宗租賃 4個月最旺
十大屋苑上月破300宗租賃 4個月最旺
供息不供本到期 皓畋業主蝕逾千萬離場
供息不供本到期 皓畋業主蝕逾千萬離場
Franck Muller逾6300萬 購南商金融創新中心3伙
Franck Muller逾6300萬 購南商金融創新中心3伙
明寓複式大戶展現優雅氣派
明寓複式大戶展現優雅氣派
鄰近多家名校
鄰近多家名校
基金特區：高盛：經濟軟着陸 看好AI股BBB級債券平衡增長與收益
基金特區：高盛：經濟軟着陸 看好AI股BBB級債券平衡增長與收益