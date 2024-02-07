歐舒丹曾飈15% 傳獲黑石洽購

去年大股東放棄私有化

消息刺激歐舒丹昨日早段一度急升15.4%，高見30元，是2022年2月以來新高，收市仍升7.7%至28元，成交約1.4億元。報道表示，收購仍處於早期階段，仍未確定黑石會否提出收購，歐舒丹也有可能吸引其他買家的興趣。

聯交所股權披露顯示，Reinold Geiger現時持股為72.65%，去年7月外電傳出Reinold Geiger有意將集團私有化，2024年再以更高估值轉到歐洲，如巴黎等地上市。歐舒丹去年8月曾公布，控股股東正考慮提出私有化，潛在每股作價不少於26元；不過控股股東突於9月初決定不會提出自願全面收購要約，拖累股價大跌。集團行政總裁兼副主席André Joseph Hoffmann今年1月初請辭，Laurent Marteau將於4月1日接替擔任公司行政總裁。Laurent Marteau於2022年9月加入歐舒丹，為集團執行董事兼常務董事。