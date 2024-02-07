中證監加強監管沽空 多隻基金停新增轉融券

其次是要求券商加強管理客戶交易行為，嚴禁借出股票給投資者同日沽空和平倉，變相實現「T＋0」交易。最後是持續加強監管執法力度，打擊利用融券不當套利等違法行為，又透露近期融券餘額已減少24%至637億元人民幣，佔內地A股流通市值僅0.1%。

座談會商提升投資價值

中證監公布，周一分別召集上市公司和券商舉行座談會，其中一個會議是關於提升投資價值，12間上市公司參與，提及應該充分運用回購股份、大股東增持、持久定期派息、併購重組等，主動提升股東回報，在內部建立相關長期制度等。

另一場會議是支持併購重組，中證監建議放寬重組估值標準，支持交易雙方協商，合理確定作價。其次是分類監管，大股東注資重組時要求設定業績承諾，其他就可以自行協商是否承諾。同時研究快速審核涉及龍頭大市值公司的重組。

多家金融機構隨即跟隨新政策，例如南方、華夏等基金暫停新增轉融券。《21世紀經濟報道》引述不少券商根據中證監周一表態，把一般強制平倉的警戒線，即擔保比例130%調低，同時延長追收保證金的時間，減輕孖展被迫「斬倉」，造成股票沽壓的風險。