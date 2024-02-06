梁天卓：從資金錯配看人力資本累積

這除了能夠解釋無論古今中外，望子成龍的父母往往願意一擲千金花費到孩子的教育，希望令他們的子女能夠贏在起跑線之外，亦解釋了有關教育的生意往往是潛力無限。

至於教育的生意潛力有幾無限？在虎媽虎爸數以千萬計的中國，新東方（美：EDU）和好未來（美：TAL）這兩家做「補習社」的公司竟然可以做到在美國紐約上市，相信很多人都意想不到吧？

同樣令人意外的是，內地政府幾年前禁止校外培訓機構盈利，令兩家「補習社」的股價大跌。內地政府的政策自有其背後的邏輯，但無可否認的是在內地做生意一直有其獨特的風險和成本，其中之一就是政策的風險。

內地私企借貸成本比國企高

除此之外，內地中小企業面對額外的借貸融資成本亦不可忽視。中大的前同事宋錚教授是研究內地經濟的專家，他的研究就顯示，雖然與幹部有關係的私人企業可以在融資市場獲得一些甜頭，但在內地私人企業（尤其是中小企）的借貸成本往往比國企要高。根據他一份研究的估算，如果內地的「資金錯配」能夠改正過來，內地的建造業產出能夠提升20%！

中小企面對額外的借貸融資成本，部分是由於政策使然，部分是源自市場對中小企營運資訊不足的信息不對稱。如何可以改善中國融資市場的「資金錯配」？在政府政策方面，中央政府可以減低私企（尤其是中小企）的借貸成本（相對國企）；在私人企業方面，近年大行其道的大數據分析或可以減低投資方對了解中小企運作的資訊成本。例如，內地的天九共享集團就是利用大數據驅動的企業家資源分享平台，協助創新企業尋找資金。 該集團CEO戈峻曾對傳媒表示，平台經濟能連接供需雙方，快速匹配需求和供給，提高資源利用效率，從而支援中國經濟轉型升級。

大數據平台 助創新企業尋資金

根據兩年前的報道，內地一家提供普及校園信息化系統的中小企藍筆智慧亦受惠於這個大數據融資平台。改善中國的「資金錯配」，除了可以令中國的建造業產出提升20%之外，似乎亦可以大大提升中國的人力資本累積！

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]