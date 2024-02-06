明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

第一城本月開齋 3房5年實蝕兩成半

【明報專訊】踏入2月份，不少業主加大議價空間，有買家趕於農曆新年前低價入市，令二手交投保持熱度，其中兩大指標屋苑──沙田第一城及鰂魚涌太古城雙雙開齋，昨日均錄本月首宗成交。

中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城14座高層A室，實用面積819方呎，3房1套及工人房間隔，座向西北，享城門河景，以990萬元易手，實呎12,088元，為屋苑本月首宗成交。新買家為用家。原業主2019年以1220萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓230萬元或19%，連使費計料實蝕約298.7萬元或約24%。

太古城3房1418萬沽 33年升3.8倍

另外，太古城再錄長情業主沽貨勁賺離場個案，並成為屋苑本月首宗成交。中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城碧藤閣高層E室，實用922方呎，3房1套間隔，原業主叫價1800萬元，累積減價382萬元或約21%後，以1418萬元沽出，實呎15,380元。原業主早於1991年約296萬元購入，持貨長達33年，現帳面獲利約1122萬元，物業期內升值約3.8倍。

杏花邨兩房578萬沽 7年實蝕4%

港島區另一指標屋苑柴灣杏花邨，有業主於新春前蝕讓單位。中原資深分區營業經理鄭俊輝表示，杏花邨4座高層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，享開揚景，以578萬元成交，實呎12,759元，新買家為同區用家。原業主於2016年以575萬元買入，持貨逾7年，單位升值不足1%，是次沽出帳面雖然微賺3萬元，但連使費計料實蝕約22.5萬元或約4%。

此外，過去屢錄二手蝕讓的西灣河港島．東18，再錄二手蝕讓買賣。美聯分行聯席區域經理李振榮表示，港島．東18高層C室，實用面積約531方呎，3房間隔，以約705萬元易手，實呎約13,277元。原業主2011年5月約846.1萬元一手購入，持貨約13年，物業貶值約141萬元或約17%，若連使費計料實蝕約183萬元或約22%。

上 / 下一篇新聞