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經濟
2024年2月6日星期二
股市最前線
余偉文：外匯基金不會增持港股 稱環球罕用外儲投資本土 須防「自插多幾刀」
稱因應樓市變化 適時檢討調整壓測
周大福促罷免佐丹奴劉國權 委鄭志雯鄭志亮任非執董
人幣受壓累上證曾挫逾3% 港股兩連跌
強積金1月虧損2% 人均蝕5000元
證監促虛擬資產投資者 查核交易平台是否獲發牌
德勤料本年度港財赤1172億 應維持簡單稅制優勢 不建議再派消費券
融創傳逾90項目入「白名單」
中銀香港年輕百萬富翁客戶增兩倍
內地上月財新服務業PMI遜預期
港上季食肆總收益按年升7.5%
鮑威爾：聯儲或3月後才減息 憂遏通脹未完成 債息升美股應聲挫
OECD料聯儲 下季率先減息
中東消費者杯葛 麥當勞銷售遜預期
張兆聰：A股長假前再跌可博反彈
港元定存高息精選
黃雯怡：春節臨近 攜程具上升空間
梁天卓：從資金錯配看人力資本累積
何民傑：「禁膠令」一刀切 未必真的環保
薛偉傑：內地企業聲稱成功研發民用核電池受質疑
技術取勝：電能料10周線有承接
劉思明：具基本面支持 重型機械股反彈強
周顯：不要再幻想北水救港
湯文亮：人無信不立
晉環第一滴血 兩房1010萬沽蝕43% 實呎低見2.1萬元 黃竹坑站呎價新指標
第一城本月開齋 3房5年實蝕兩成半
銷監局：價單轉招標賣不違規 予賣方彈性
力寶中心呎價低見1.55萬 兩年蝕逾千萬沽
山頂和福道洋房 27萬租出 呎租57元
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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余偉文：外匯基金不會增持港股 稱環球罕用外儲投資本土 須防「自插多幾刀」
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