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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：春節臨近 攜程具上升空間

【明報專訊】這是筆者首次在《明報》撰寫專欄，年近歲晚，在此向各位讀者拜個早年，祝大家新一年身體健康，財源廣進！

1月A股大市表現慘淡，令內地加快落實支持政策，降準、首批內房項目「白名單」等「組合拳」反映中央積極救市，以免資本市場拖累實體經濟，惟美國前總統特朗普有機會回朝，或令中美關係再添波折，市場更多將目光放在地緣政治風險等負面因素，對救市消息反應甚微。

外圍市場方面，美國非農就業新增職位遠勝預期，失業率維持低水平。企業盈利狀况表現不俗，科技七雄中的蘋果、Meta、Alphabet、亞馬遜、微軟四季報均勝預期。聯儲主席鮑威爾講話令市場擔憂今年降息次數或低於市場預期，更加劇港股的壓力。臨近歲晚，資金入場意欲更低，料恒指續低位徘徊。

新春假期臨近，出遊概念股或有上升空間。攜程（9961）是內地龍頭出行平台，在剛過去的元旦假期中表現強勁，其發布《2024年元旦跨年旅遊報告》顯示，內地跨年旅遊訂單量按年增長168%，出境遊訂單量增長388%。遊客的人均花銷均有不同程度上漲。集團在全球OTA平台上，機票預訂同比幾乎翻了一番，比2019年水平高出80%；總體酒店預訂創新紀錄，是2019年水平的兩倍以上。料今年在內地與多國開放簽證互免和航班運力恢復情况下，出境遊業務將加快增長。

攜程今年開始將啟動定期資本回報政策，有望加大回購、派息力度，對股價帶來支持。現價動態市盈率約16倍，估值吸引，具上升空間，可關注。

英皇資本財富管理分析方案高級分析員

[黃雯怡 股海文蹤]

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