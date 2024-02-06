中東消費者杯葛 麥當勞銷售遜預期

股價早段挫4%

以色列與哈馬斯爆發戰爭後，麥當勞的以色列特許經營商為以軍提供優惠，觸發中東地區的消費者杯葛麥當勞。中東地區部分麥當勞門市成了示威者的抗議目標，麥當勞暫時關閉了部分門市，以確保員工安全。麥當勞行政總裁Chris Kempczinski稱，受消費者的抵制行動影響，中東以外的部分市場也銷售疲軟，包括穆斯林人口佔多數的馬來西亞和印尼，而法國市場也受到「一些影響」。麥當勞在一份監管文件表示，正監察不斷變化的局勢，預期只要戰事持續，仍會繼續對銷售產生負面影響。星巴克（美：SBUX）此前公布的季度業績亦顯示，中東消費者的杯葛行動影響銷售。

此外，波音（美：BA）旗下737 MAX飛機發現新的生產事故。據路透社報道，波音供應商Spirit AeroSystems的機身發現了一些鑽錯的孔，波音正對50架未交付的737 MAX飛機進行檢修。波音表示，該問題可能會在短期內導致一些交付延遲，但現有的737飛機可繼續飛行。波音早段股價跌逾1%。

Spirit發言人表示，與波音保持密切溝通。去年，Spirit在一些MAX飛機的後艙鑽錯孔，導致生產延誤。

（綜合報道）

[國際金融]