明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

OECD料聯儲 下季率先減息

【明報專訊】經濟合作與發展組織（OECD，簡稱經合組織）昨發表中期展望，預期美國通脹迅速降溫，為未來數月減息打開大門。OECD預期，美聯儲可能會在第二季率先減息，歐洲央行和英倫銀行則可能在第三季開始下調利率。

憂英控制物價遇困難

OECD預期，美國2024年的通脹率將降至2.2%，並在2025年降至僅2%，是七國集團（G7）中最低。不過英國將會是G7中，通脹最高的國家。OECD預期，英國今年通脹率達2.8%，而2025年為2.4%，預示英倫銀行在控制物價方面仍遇到困難。

經合組織首席經濟學家Clare Lombardelli稱，最大問題仍是通脹，雖然它似乎持續下降，但「我們還有很長的路要走」。OECD預期，到2025年底，通脹將降至大多數G20國家的目標。該組織預計，主要央行有望較其11月經濟展望的預測，更早開始減息。不過主要央行的貨幣政策，應在未來一段時間內保持限制性，意味央行不應將利率降至疫情爆發前的接近零水平。

OECD預期，強勁的家庭支出和就業市場，推動美國今年GDP的增速可達2.1%，高於其他G7國家，但在2025年將回落至1.7%。

另外，OECD對中國的GDP展望不變，預測今年經濟增長4.7%，2025年將增長4.2%，增幅較2023年放慢，原因是消費需求低迷、債務高企及房地產市場疲軟。

OECD預計，2024年全球GDP將增長2.9%，略高於此前的預測，並預計到2025年，全球GDP升幅將增至3%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕通脹 英倫銀行 歐洲央行 美聯儲 減息預期 經濟合作與發展組織（OECD）

上 / 下一篇新聞

余偉文：外匯基金不會增持港股 稱環球罕用外儲投資本土 須防「自插多幾刀」
余偉文：外匯基金不會增持港股 稱環球罕用外儲投資本土 須防「自插多幾刀」
稱因應樓市變化 適時檢討調整壓測
稱因應樓市變化 適時檢討調整壓測
周大福促罷免佐丹奴劉國權 委鄭志雯鄭志亮任非執董
周大福促罷免佐丹奴劉國權 委鄭志雯鄭志亮任非執董
人幣受壓累上證曾挫逾3% 港股兩連跌
人幣受壓累上證曾挫逾3% 港股兩連跌
強積金1月虧損2% 人均蝕5000元
強積金1月虧損2% 人均蝕5000元
證監促虛擬資產投資者 查核交易平台是否獲發牌
證監促虛擬資產投資者 查核交易平台是否獲發牌
德勤料本年度港財赤1172億 應維持簡單稅制優勢 不建議再派消費券
德勤料本年度港財赤1172億 應維持簡單稅制優勢 不建議再派消費券
融創傳逾90項目入「白名單」
融創傳逾90項目入「白名單」
中銀香港年輕百萬富翁客戶增兩倍
中銀香港年輕百萬富翁客戶增兩倍
內地上月財新服務業PMI遜預期
內地上月財新服務業PMI遜預期
港上季食肆總收益按年升7.5%
港上季食肆總收益按年升7.5%
鮑威爾：聯儲或3月後才減息 憂遏通脹未完成 債息升美股應聲挫
鮑威爾：聯儲或3月後才減息 憂遏通脹未完成 債息升美股應聲挫
中東消費者杯葛 麥當勞銷售遜預期
中東消費者杯葛 麥當勞銷售遜預期
張兆聰：A股長假前再跌可博反彈
張兆聰：A股長假前再跌可博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：春節臨近 攜程具上升空間
黃雯怡：春節臨近 攜程具上升空間
梁天卓：從資金錯配看人力資本累積
梁天卓：從資金錯配看人力資本累積
何民傑：「禁膠令」一刀切 未必真的環保
何民傑：「禁膠令」一刀切 未必真的環保
薛偉傑：內地企業聲稱成功研發民用核電池受質疑
薛偉傑：內地企業聲稱成功研發民用核電池受質疑
技術取勝：電能料10周線有承接
技術取勝：電能料10周線有承接
劉思明：具基本面支持 重型機械股反彈強
劉思明：具基本面支持 重型機械股反彈強
周顯：不要再幻想北水救港
周顯：不要再幻想北水救港
湯文亮：人無信不立
湯文亮：人無信不立
晉環第一滴血 兩房1010萬沽蝕43% 實呎低見2.1萬元 黃竹坑站呎價新指標
晉環第一滴血 兩房1010萬沽蝕43% 實呎低見2.1萬元 黃竹坑站呎價新指標
第一城本月開齋 3房5年實蝕兩成半
第一城本月開齋 3房5年實蝕兩成半
銷監局：價單轉招標賣不違規 予賣方彈性
銷監局：價單轉招標賣不違規 予賣方彈性
力寶中心呎價低見1.55萬 兩年蝕逾千萬沽
力寶中心呎價低見1.55萬 兩年蝕逾千萬沽
山頂和福道洋房 27萬租出 呎租57元
山頂和福道洋房 27萬租出 呎租57元