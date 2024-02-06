融創傳逾90項目入「白名單」

銀行向83項目放貸 涉逾178億

此前，遠洋集團據報亦有約20個項目入圍「白名單」，涉及西安、成都、武漢、廈門等首批公布「白名單」的城市。碧桂園確認已獲批進入「白名單」的項目超過30個，包括河南、湖北、四川、山東、重慶等地。

另據內媒報道，截至1月底，26個省份170個城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了第一批房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及房地產項目3218個。

據報道，商業銀行接到名單後，按規程審查項目，已向27個城市83個項目發放貸款共178.6億元（人民幣，下同）。而首批房地產項目名單中，84%的項目屬於民營房企和混合所有制房企開發的項目。

大摩：關鍵取決銀行執行情况

政策效力方面，投行大摩此前指出，過去數天已有多個城市公布了其項目「白名單」，雖然此前住建部提到，若這些貸款成為不良貸款，履行了盡職調查的銀行將不會被追究責任，但考慮到銀行對房地產業的風險規避增加，認為今次政策關鍵將取決於銀行的執行情况，若銀行能適當執行此機制，將能提高民營開發商專案完成情况的能見度。

報告稱，截至1月底至少有10個二三線城市，包括成都、重慶、武漢、青島等向金融機構提交了首批項目白名單，項目數量超過1200個，累計需要資金超過3000億元。

根據大摩的管道調查，這份項目「白名單」中包括少數違約和陷入困境的民營內房項目，如碧桂園、融創、世茂（0813）、雅居樂（3383）和奧園（3883）等。