人幣受壓累上證曾挫逾3% 港股兩連跌

內地傳擴限制經港股通沽空

分析指出，市場焦點回到美國3月減息機會微，從而令內地減息時間推遲，這對內地股市不利。加上農曆年假快到，預期內地不會有政策出台，在沒利好消息下，港股有機會進一步下跌。

恒指昨低開196點，已為全日低位所在，午後曾收復失地，最多升136點，高見15,669點，但其後A股高位回落，港股亦升勢不保，收市跌23點，報15,510點。國指微跌1點，收報5217點；科指跌0.17%，報3038點。

大市全日成交縮減至947億元。港股通下的北水終止連續5日流出，轉流入39億元。盈富（2800）獲北水淨買33.6億元，盈富全日成交達88.5億元，為成交榜首位。

據報美國針對中資藥企法案受阻，藥明系股價終見反彈，藥明康德（2359）升4%，藥明生物（2269）升3%，為全日表現最好的兩隻藍籌。重磅科網股個別發展，美團（3690）升2.8%。

據報續有內房大量項目列入「白名單」，惟內房股個別發展，世茂集團（0813）升1%，碧桂園（2007）無升跌，融創（1918）跌0.9%，龍湖（0960）跌4%，為表現最差藍籌。

彭博昨報道引述知情人士指出，當局本周起對部分券商與客戶的「總回報掉期」設上限，這是內地投資者「經港股通」沽空港股的慣用工具之一。據報部分量化對冲基金昨起更遭禁止落盤沽貨，部分基金則遭禁止縮減槓桿策略持倉。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，市場焦點回到美國3月減息機會微，甚至乎連5月都未能確定是否減息，從而令內地降息的時間推遲，可能要到下半年。加上農曆年假快到，預期內地不會有政策出台，預期本周支持位15,000點；農曆年假後，在內地未復市，以及若阿里巴巴業績令市場失望，港股有機會在假期後下試14,800點。