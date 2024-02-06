余偉文：外匯基金不會增持港股 稱環球罕用外儲投資本土 須防「自插多幾刀」

明報記者 江陵凱

余偉文昨於會議中回應議員提問時提到，若金管局有流動性需要，而需出售本港股票或物業、動用到外匯儲備時，反而會「自己插多幾刀」，沽貨從而令港股下跌，指出該局需慎重考慮動用外匯基金購港股的可能性。他續指出，現時外匯基金所持有的港股資產，為1998年入市時留下，用作長期分散風險之用。

外儲目標維持本土貨幣穩定

立法會議員黃英豪於會議中表示，目前外匯基金規模約達4萬億元，而以往有說法指外匯基金需達到1.7倍，或1.3倍至1.4倍的港元貨幣基礎量，以支撐其聯繫匯率制度，維持港元貨幣穩定，指出現時有建議提出動用外匯基金購港股。余偉文則回應指出，外匯基金需要多少維持其貨幣穩定，其他央行亦難以回答此問題，指出各有不同計算方法，部分央行會以其出口量來計算。

要求外儲為港元貨幣基礎1.7至1.8倍

余偉文續解釋，該局要求本港外匯儲備為1.7倍至1.8倍的港元貨幣基礎量，以證明港元抗震力及流動性高，並給予外界信心。他指出面對外界金融環境不明朗，以及不同衝擊及其衝擊力度，再加上市場的心理影響，和環球及港股市場規模與日俱增，令其保護港元貨幣穩定的所需資金，隨着各種因素而轉變，難以定奪需要多少資金才能足夠穩定港元。

外匯基金內的港股投資於去年全年錄得虧損。金管局於上月26日公布去年外匯基金的全年表現，外匯基金於去年獲利2127億元，其投資回報率為5.2%。而個別資產類別計，其香港股票於去年全年合共虧損155億元（見圖），表現最差，投資回報率為負10.3%，單計第四季亦蝕50億元；相反海外股票於期內盈利為732億元，其投資回報率為15.5%，於第四季協助港外匯基金賺約327億元。