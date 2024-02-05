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經濟
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財富管理

MPF美港股票基金 捕捉兩地走勢

【明報專訊】永明金融去年底推出「美國及香港股票基金」，是市場上唯一一隻主力持有美股和港股的強積金（MPF）基金，大概有50%至70%投資於美國，30%至50%投資於香港，比起一般強積金只投資單一股票市場（如美國股票、北美股票等）具彈性，適合想同時捕捉美港兩地股市潛在升幅的MPF成員。

明報記者 袁國守

永明資產管理（香港）行政總裁顏建華表示，過去10多年，打從08年金融風暴開始，至2022至2023年美國史無前例的加息，可見到不同資產的投資回報和波幅會有所不同，所以MPF成員不要依賴單一市場或資產類別，而應分散投資，這是重要的投資策略。他指出，MPF成員對投資有不同程度的認識，假如是「中間位」，即不是完全不認識投資，又非積極管理個人投資組合，便可考慮該公司新推的美國及香港股票基金，交由基金經理配置美股和港股比重。

展望港股，顏建華表示雖然有所保留，但亦非太淡，因畢竟現時港股估值已是過去10年來最低，加上中央已推出支持市場的措施，希望可為內地和香港股市注入動力，但提醒港股亦有其風險，例如內房股零星違約及內地經濟基調未算穩固。

永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡表示，內地房地產市場對GDP的拖累料會愈來愈小，且內房股清盤的消息其實已在市場反映，因事情非今天才發生。她指出，現時港股的估值（市盈率），已低於過去10年中位數的1至2個標準差，市場正在等候催化劑出現，其一可能觸發技術性反彈的拐點，是美國下半年有機會減息，中美息差因而收窄，有助緩解資金流出內地情况；另一拐點是人民幣有望轉強，美元兌人民幣於7.37附近已摸了雙頂，意味人民幣匯價有機會反彈。

港股估值10年新低 待美減息添動力

此外，她表示，除減息降準外，還期待較「震撼」的放寬財政政策出台，當集齊「三粒貼紙」後，港股有望出現轉折。

美股方面，去年主要由「七雄」帶領上升，龔偉怡指出，其實在去年下半年市寬已有所擴闊，其他板塊如負債較低、防守性較高的股份也在跟上，而加息周期見頂下，息口敏感的科技股仍可帶領大市向上，故以12個月的投資期去看，依然看好美股，料還有上升空間。

顏建華亦認為可考慮美股，因美國經濟基調好、失業率新低，且加息周期似乎見頂，料下半年會減息，但地緣政治如俄烏戰爭有機會抬高油價，若繼續上升可能令美國減息速度放慢。

此外，他認為，今年不要忽略債券，MPF中的環球債券基金可考慮，因具避險特性，可在投資組合中發揮分散風險功用，且如果下半年開始減息，亦有利債券價格。顏建華又指出，環境、社會和管治（ESG）亦不可缺，尤其是低碳主題，所以去年該公司推出了環球低碳指數基金，因許多企業已將ESG放入他們的商業計劃中。假如MPF成員積極管理個人投資組合，年齡介乎35至40歲，他建議債券基金可佔25%，美股、港股及環球低碳指數基金則可各佔25%，因按模擬測試（過去10年計），能有效降低投資組合波幅，年度化回報亦可提升。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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