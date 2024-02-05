明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
二手放大鏡

香港地產

新港人購半山壹號3房 呎價1.95萬

【明報專訊】部分買家趁新春前入市，二手樓市交投市况不俗；何文田半山壹號經歷去年第三季的淡市後，受惠政府減辣、及樓價累積明顯跌幅帶動，近期連錄成交，今年1月新錄得新港人入市個案，加上受優質單位成交帶動，均呎暫企穩1.8萬元水平。

代理料新春後交投增加

中原高級資深分區營業董事張仲偉表示，半山壹號2期富甲半山半山徑20號高層戶，實用1137方呎、3房1套連工人套房間隔，享海景，原業主開價2580萬元，議價後以2218萬元易手，即累減362萬元或14%、實呎19507元，據悉新買家為新香港人，受惠「先免後徵」料慳稅約571萬元。

上述原業主2019年以2350萬元購入，帳面已蝕132萬元或6%，連使費料實蝕275萬元或12%。張續指，近期屋苑做價回落，吸引換樓客重新物色單位，加上市場預期息口走勢趨穩定，料農曆年後整體樓市交投將增加。

日資622萬沽葵涌廣場3房

其他屋苑以減價成交為主。美聯營業經理（銷售）陳偉健表示，葵涌廣場第1座中層F室，實用493方呎3房戶，由日資遊戲企業萬代南夢宮貿易（BANDAI NAMCO TRADING），於1994年持有至今，至去年8月以720萬元放售，近日減至622萬元易手，累減98萬元或14%、實呎12616元，成交價料為屋苑3房戶約8年新低價；原業主1994年以353萬元購入，帳面賺269萬元或76%。

世紀21區域經理莊瑞生表示，馬鞍山指標屋苑新港城錄A座極低層單位，屬實用348方呎兩房設計，原業主以410萬元放盤，議價後以380萬元易手，累減30萬元或7%、實呎10920元，成交價料為屋苑自2016年後，首次跌穿400萬元關口，呎價料亦屬屋苑約3年新低；原業主2012年以263.8萬元購入，持貨近12年，帳面仍賺逾116萬元或44%。

新港城兩房跌穿400萬

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙第1座中層F室，實用534方呎3房戶，以680萬元沽出、實呎12734元，做價料為屋苑3房單位，自2017年11月後、逾6年來的二手成交價新低；原業主2019年10月760萬元買入，帳面已蝕80萬元或11%，連使費料實蝕120萬元或16%。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

相關字詞﹕銀主盤 世宙 葵涌廣場 減價成交 半山壹號 樓價走勢 樓市走勢 二手樓市 二手蝕讓 二 手放大鏡

上 / 下一篇新聞

新春效應 澳門2月賭收料破200億 10賭場酒店9日長假全線爆滿 叫價未返疫前
新春效應 澳門2月賭收料破200億 10賭場酒店9日長假全線爆滿 叫價未返疫前
本月開業博彩中介人18個 陸續回歸
本月開業博彩中介人18個 陸續回歸
證券總會去年首三季無續會人數增58%
證券總會去年首三季無續會人數增58%
藥明系兩公司澄清：沒收集人類基因數據
藥明系兩公司澄清：沒收集人類基因數據
長和旗下意國電訊商購同業Opnet資產
長和旗下意國電訊商購同業Opnet資產
晉達蘇達輝：觀望高息影響 暫不高追美股
晉達蘇達輝：觀望高息影響 暫不高追美股
往績回顧：3年前測中港股新股泡沫爆破 匯控轉強
往績回顧：3年前測中港股新股泡沫爆破 匯控轉強
晉達：正在全球配置 增中國股票
晉達：正在全球配置 增中國股票
啄木鳥維修勝在市場規模大
啄木鳥維修勝在市場規模大
阿里上季經調整利潤料升12% 摩通大摩憂客戶管理收入增長放緩
阿里上季經調整利潤料升12% 摩通大摩憂客戶管理收入增長放緩
大新卡日圓簽帳升150% 旅遊酒店等消費增逾半
大新卡日圓簽帳升150% 旅遊酒店等消費增逾半
中證監：嚴打惡意做空 引導中長期資金入市
中證監：嚴打惡意做空 引導中長期資金入市
自動焊接機械臂 助提升效率職安健
自動焊接機械臂 助提升效率職安健
擬拓「機電裝備合成法」業務
擬拓「機電裝備合成法」業務
租樓定置業 可睇負擔投資能力
租樓定置業 可睇負擔投資能力
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：業績保持良好 招行購22494
劉思明：業績保持良好 招行購22494
張兆聰：內房二手交投料升 貝殼跑贏潤地
張兆聰：內房二手交投料升 貝殼跑贏潤地
張兆聰：巴西開始減息 EWZ看高一線
張兆聰：巴西開始減息 EWZ看高一線
伍禮賢：中遠海運短線可迎技術反彈
伍禮賢：中遠海運短線可迎技術反彈
涂國彬：聯儲議息無礙數據為本 高息料持續
涂國彬：聯儲議息無礙數據為本 高息料持續
投資者及理財教育委員會：ESG可創造價值 也可影響價值
投資者及理財教育委員會：ESG可創造價值 也可影響價值
袁國守：樓價今年升定跌？
袁國守：樓價今年升定跌？
謝偉銓：及早制定政策 應對超高齡化挑戰
謝偉銓：及早制定政策 應對超高齡化挑戰
短期儲蓄保保證回報可逾4厘
短期儲蓄保保證回報可逾4厘
沈永年：投資水產養殖業前景與機遇
沈永年：投資水產養殖業前景與機遇
畢馬威中國：中國風險投資仍獲垂青 續吸引融資
畢馬威中國：中國風險投資仍獲垂青 續吸引融資
許健生：馬斯克BCI突破 業界卻憂心
許健生：馬斯克BCI突破 業界卻憂心
陳正犖：美英議息後匯市部署
陳正犖：美英議息後匯市部署
溫傑：現價料反映負面消息 友邦可分段部署
溫傑：現價料反映負面消息 友邦可分段部署
袁國守：3月不減息 美「軟着陸」機會高
袁國守：3月不減息 美「軟着陸」機會高
林少陽：政府入市以外提振港股方法
林少陽：政府入市以外提振港股方法
技術取勝：重汽處50周線之上
技術取勝：重汽處50周線之上
李聲揚：一隻單日升20%超級巨企
李聲揚：一隻單日升20%超級巨企
蔡金強：還有什麼可以阻擋美股
蔡金強：還有什麼可以阻擋美股
艾雲豪：企業成功之後的一千個「父親」
艾雲豪：企業成功之後的一千個「父親」
李順威：細價股需誘發因素才能推升
李順威：細價股需誘發因素才能推升
劉思明：佐丹奴股息率高 現回穩迹象
劉思明：佐丹奴股息率高 現回穩迹象
瑞銀亞洲：兩款遊戲獲批 騰訊購20969
瑞銀亞洲：兩款遊戲獲批 騰訊購20969
摩根大通亞洲：圓匯上周彈 日港購10096
摩根大通亞洲：圓匯上周彈 日港購10096
周顯：外國撤資將一切「還原」
周顯：外國撤資將一切「還原」
王弼：如何細細膽高追美股
王弼：如何細細膽高追美股
曾淵滄：中電今年利潤或三級跳
曾淵滄：中電今年利潤或三級跳
湯文亮：與有錢佬合作多不成功
湯文亮：與有錢佬合作多不成功
陳永傑：美零售佳 削3月減息概率
陳永傑：美零售佳 削3月減息概率
廖偉強：置業在此刻 入手勝算高
廖偉強：置業在此刻 入手勝算高
布少明：「撤辣」助解負資產困境
布少明：「撤辣」助解負資產困境
馬泰陽：負資產急增 樓市應「撤辣」
馬泰陽：負資產急增 樓市應「撤辣」
尚瓏30伙賣轉租 呎租90元 內地生成主要客源 不排除未來連約發售
尚瓏30伙賣轉租 呎租90元 內地生成主要客源 不排除未來連約發售
籲「撤辣」挽回買家對後市信心
籲「撤辣」挽回買家對後市信心
本月首4日新盤成交30宗
本月首4日新盤成交30宗
深灣9號海景4房月租9萬
深灣9號海景4房月租9萬
收爐前 十大屋苑周末單位數成交
收爐前 十大屋苑周末單位數成交
小西灣富欣花園舖放售 叫價4500萬
小西灣富欣花園舖放售 叫價4500萬
薈鳴對外交通便利 民生配套足
薈鳴對外交通便利 民生配套足
MPF美港股票基金 捕捉兩地走勢
MPF美港股票基金 捕捉兩地走勢