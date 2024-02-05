尚瓏30伙賣轉租 呎租90元 內地生成主要客源 不排除未來連約發售

明報記者 林可為

據差餉物業估價署早前公布的數據顯示，2023年本港私宅售價指數按年下跌6.8%，惟同期私宅租金指數，則按年上升6.6%，走勢優於同期樓價，並創2017年後，6年來最大按年升幅。

衛振聲：擬添30伙招租 吸中環上班族

衛振聲表示，一手買賣成交市况未見明顯反彈，但私宅租金持續處升軌，反映市場對租盤需求殷切，集團認為應把握商機，去年第三季起，在尚瓏撥出約30伙實用介乎240餘至260餘方呎、屬開放式及1房設計的單位招租，結果接近全數單位獲承接，平均實用呎租約90元、個別實用呎租更高達97至98元。月租方面，衛振聲透露，開放式單位月租約2.2萬元、1房單位月租約2.5萬至2.6萬元，每月可為集團帶來約68.8萬元租金收益。

提供清潔執房服務 連基本家具

至於客源，衛振聲指出，約八至九成租客，為就讀香港大學的內地學生；租期主要介乎6個月至1年，而「一炮過」繳付整個租期租金的內地生租客，亦不在少數。

尚瓏屬富豪酒店發展的住宅項目，因而會提供定時執房、清潔等酒店式服務，各單位亦附連基本家俬家具。

由於市場反應不俗，衛透露，集團研究增撥尚瓏另外30個單位，推出市場招租，希望再下一城，吸引在中、上環商業區工作，具經濟能力人士的新客源。尚瓏單位總數130伙，預算將有60至70伙屬放租單位，即佔項目單位總數約五成。他續稱，不排除將來會把尚瓏這批放租單位，以連租約方式發售，以吸引投資客。

資料顯示，尚瓏提供的開放式戶實用242方呎；1房戶實用265至266方呎；兩房戶實用427至431方呎；3房戶實用477至483方呎。尚瓏於2021年3月底，以折實均呎3萬元推出市場，開放式戶折實入場688萬元起，項目至今售出7伙，吸金總額約7500萬元。

基於預計今年中起，息口有機會掉頭回落，衛振聲指出，尚瓏餘下另外約60伙待售餘貨，擬第二至第三季期間，開展現樓銷售。

富豪‧山峯研提供新靈活付款法

至於同系累售20幢洋房、53伙分層單位的沙田九肚麗坪路富豪‧山峯，套現總金額逾43億元；衛振聲表示，項目同樣擬第二至第三季期間，再開展較大型銷售，並推出單位招標，但項目屬豪宅，所以無意減價促銷，暫時亦沒計劃撥出部分單位作收租，但會考慮向入標買家，提供更靈活付款辦法。

（發展商專訪）