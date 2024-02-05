馬泰陽：負資產急增 樓市應「撤辣」

事實上，本港樓市經過多次加息後，最終喘定。在2024年美國聯儲局首次議息會議中維持息口不變，連續4次未加息，現時聯邦基金指標利率介乎5.25厘至5.50厘區間，為美國聯邦基金利率16年來最高。雖然聯儲局未有減息時間表，但市場上普遍認為美國息口經已見頂。而本港大型銀行同樣維持最優惠利率不變，相信本港今輪的加息周期經已結束，在息口見頂下，未有進一步增加業主供樓的壓力，倘若政府在本月公布的《財政預算案》為樓市提出全面撤辣，以穩定樓市，及提出對有利樓市的措施，帶動本港樓市加快走出困局。

政府去年10月發表《施政報告》，當中減速措施實施已逾百日，惟減辣後一手及二手反應緩慢，未如市場預期，反而價量均持續整固。以今年1月計算，據《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年1月（首30日）成交量錄419宗，較去年平均每月約876宗低逾五成；二手交投方面，據土地註冊處資料顯示，今年1月錄2712宗註冊，亦較去年平均每月約3022宗低約10%。

樓市下滑令本港的負資產數目急增已是不爭的事實，數字增幅驚人，敲響了樓市的警號，筆者期望，2月份的財政預算案，政府會為樓市全面撤辣，令買家對後市前景信心回穩，屆時樓市才有望「苦盡甘來」，有利為樓市止血。否則樓市持續欠缺利好消息之下，加上股市表現疲弱不振，樓價難免波動，甚至進一步尋底，屆時料負資產宗數或攀升至突破4萬宗水平。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]