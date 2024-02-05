廖偉強：置業在此刻 入手勝算高

事實上，香港優勝之處仍有很多，在做生意方面，擁有低稅制及簡單稅制、運輸及物流的便利，有背靠祖國，面向世界的優勢、資金進出容易、法制健全及公平等。香港有先進及安全的基建及公用設施，半小時的生活圈，日常購物非常方便；亦有言論自由，出入境沒有限制。在環境及治安方面，衛生環境尚算不錯，治安的安全程度更加是世界名列前茅。香港的醫療體系相對很多地方都完善，這裏有世界頂尖的醫療人才。

筆者認為，現時香港各行各業，只要願意努力去提升服務質素，讓世界各地來香港營商及旅遊的人士，都能感受到那份「賓至如歸」，很多現在面對的困難，就可以迎刃而解；競爭力亦可再度提升。

至於物業市場，當然仍有待利好的消息和合適的措施來加以提振。現時樓價已從高位累積下跌約兩成半，地價亦相應回落，筆者認為，目前樓價已跌到可以接受水平，加上輸入專才愈來愈多，帶動住屋需求，同時推升租金水平；而今年減息機會甚大，即將公布的《財政預算案》，亦有可能「減辣」或「撤辣」，投資者的聰明錢已摩拳擦掌，部署重返物業市場。隨着各項措施明朗化，樓市交投可望上升，樓價跌勢亦會放緩；所以，買家如能趁樓價未全面企穩，低價入手優質貨源，風險較少之餘，投資勝算亦相對高。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]