畢馬威中國：中國風險投資仍獲垂青 續吸引融資

【明報專訊】儘管2023年亞太地區的創投金額及交易總數均有所回落，中國仍穩佔第4季亞洲十大交易其中7席，當中包括一輪集資額高達20億美元的融資。畢馬威的分析顯示，電動車行業在過去18個月的活躍度大幅增加。根據畢馬威2023年第4季度《風投脈搏》報告，去年第4季度亞洲區共錄得2390筆風投交易，集資額共188億美元。期內，中國的重點產業持續吸引大量融資，當中半導體初創企業長鑫新橋集資20億美元、潔淨科技企業華晟新能源集資2.74億美元，而人工智能和自動駕駛公司滴滴自動駕駛集資1.49億美元。市場亦關注針對於特定產業的人工智能應用，但這些企業大多仍處於非常早期階段。
畢馬威中國客戶諮詢與創新合伙人查瑋亮（Egidio Zarrella）表示：「目前風投市場仍然資金充裕，許多投資者都在等待環球及宏觀經濟的不明朗因素消除。
亞洲地區仍有不少吸引的投資機會，不過風險投資者在出資時會較過往進行更嚴格的篩選，不再只追求有潛力的項目，這取態在2024年第1季不會有太大改變。」中國電動車企業在全球尋找業務拓展機會，包括東南亞地區。由於東南亞市場單一地區規模小，電動車企業尋求開展包括充電、租賃、汽車銷售等一系列業務，為了尋求更好的電動車生態鏈發展。
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