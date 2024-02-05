明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

短期儲蓄保保證回報可逾4厘

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾暗示3月減息機會不大，市場隨即將預期減息時間調整至年中。投資者若有意於減息前鎖定較高利率回報，除透過債券外，還可考慮短期儲蓄保險，目前市場不乏保單期滿年度化保證回報率逾4厘的選擇，更有個別產品可達5厘，惟要留意獲取相關保證回報率之條款。

明報記者 劉敬華

現時銀行及保險公司推出的短期儲蓄保險計劃，保單年期介乎1至5年，供款期最長兩年，可同時提供利息與人壽保障，但由於短期儲蓄保險設計以儲蓄為主，提供身故賠償相對較少，投保人身故後，受益人可能僅取得保單現金價值再加1%至2%的賠償金，此亦解釋為何此類短期儲蓄保險大多可免驗身批核及保證受保。

除身故及意外身故保障外，個別產品更可提供危疾保障，以立橋人壽喜盈於「息」5年儲蓄守護保2為例，該計劃同時提供身故、意外身故及危疾保障，假如受保人經診斷患上受保的62種嚴重疾病之一，該計劃將一筆過支付相等於已繳總保費的102%或診斷時的保證現金價值，以兩者較高者為準，再減去任何欠款。

留意獲取高回報率條款

無疑投保人選擇短期儲蓄保，着眼點當然是保單期滿保證回報。是次比較的短期儲蓄保中，中銀人壽「目標3年網上儲蓄保險計劃」及匯豐保險「匯捷儲蓄保險計劃」均可提供逾4厘的期滿年度化保證回報率，而恒生保險「極蓄賞」人壽保險計劃（一年）可達5厘，立橋人壽喜盈於「息」5年儲蓄守護保2更可達5.14厘，惟要留意上述均為推廣優惠，如立橋人壽喜盈於「息」五年儲蓄守護保2，投保人需在2月29日或之前成功於網上投保5年期美元保單，且整付保費需達5萬美元或以上，方可獲逾5厘的回報。

一般而言，投保人選擇一筆過整付保費，即使是同一保險計劃，期滿保證回報亦會較高，基於整付保費往往可獲得保費折扣，即可支付較少保費，因而在計算上推高了期滿保證回報，以中銀人壽「目標3年網上儲蓄保險計劃」為例，假設選擇了3年期港元保單，計入推廣期內的首年保費折扣率9.71%，一筆過預繳的期滿年度化保證回報率為4%，分兩年月繳則為3.55%。選擇不同貨幣計價的保單，亦會影響保證回報，由於目前美息較港息高，同一計劃下選擇同一保障年期的美元保單，其期滿年度化保證回報率會較港元單高。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 短期儲蓄保險

上 / 下一篇新聞

新春效應 澳門2月賭收料破200億 10賭場酒店9日長假全線爆滿 叫價未返疫前
新春效應 澳門2月賭收料破200億 10賭場酒店9日長假全線爆滿 叫價未返疫前
本月開業博彩中介人18個 陸續回歸
本月開業博彩中介人18個 陸續回歸
證券總會去年首三季無續會人數增58%
證券總會去年首三季無續會人數增58%
藥明系兩公司澄清：沒收集人類基因數據
藥明系兩公司澄清：沒收集人類基因數據
長和旗下意國電訊商購同業Opnet資產
長和旗下意國電訊商購同業Opnet資產
晉達蘇達輝：觀望高息影響 暫不高追美股
晉達蘇達輝：觀望高息影響 暫不高追美股
往績回顧：3年前測中港股新股泡沫爆破 匯控轉強
往績回顧：3年前測中港股新股泡沫爆破 匯控轉強
晉達：正在全球配置 增中國股票
晉達：正在全球配置 增中國股票
啄木鳥維修勝在市場規模大
啄木鳥維修勝在市場規模大
阿里上季經調整利潤料升12% 摩通大摩憂客戶管理收入增長放緩
阿里上季經調整利潤料升12% 摩通大摩憂客戶管理收入增長放緩
大新卡日圓簽帳升150% 旅遊酒店等消費增逾半
大新卡日圓簽帳升150% 旅遊酒店等消費增逾半
中證監：嚴打惡意做空 引導中長期資金入市
中證監：嚴打惡意做空 引導中長期資金入市
自動焊接機械臂 助提升效率職安健
自動焊接機械臂 助提升效率職安健
擬拓「機電裝備合成法」業務
擬拓「機電裝備合成法」業務
租樓定置業 可睇負擔投資能力
租樓定置業 可睇負擔投資能力
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：業績保持良好 招行購22494
劉思明：業績保持良好 招行購22494
張兆聰：內房二手交投料升 貝殼跑贏潤地
張兆聰：內房二手交投料升 貝殼跑贏潤地
張兆聰：巴西開始減息 EWZ看高一線
張兆聰：巴西開始減息 EWZ看高一線
伍禮賢：中遠海運短線可迎技術反彈
伍禮賢：中遠海運短線可迎技術反彈
涂國彬：聯儲議息無礙數據為本 高息料持續
涂國彬：聯儲議息無礙數據為本 高息料持續
投資者及理財教育委員會：ESG可創造價值 也可影響價值
投資者及理財教育委員會：ESG可創造價值 也可影響價值
袁國守：樓價今年升定跌？
袁國守：樓價今年升定跌？
謝偉銓：及早制定政策 應對超高齡化挑戰
謝偉銓：及早制定政策 應對超高齡化挑戰
沈永年：投資水產養殖業前景與機遇
沈永年：投資水產養殖業前景與機遇
畢馬威中國：中國風險投資仍獲垂青 續吸引融資
畢馬威中國：中國風險投資仍獲垂青 續吸引融資
許健生：馬斯克BCI突破 業界卻憂心
許健生：馬斯克BCI突破 業界卻憂心
陳正犖：美英議息後匯市部署
陳正犖：美英議息後匯市部署
溫傑：現價料反映負面消息 友邦可分段部署
溫傑：現價料反映負面消息 友邦可分段部署
袁國守：3月不減息 美「軟着陸」機會高
袁國守：3月不減息 美「軟着陸」機會高
林少陽：政府入市以外提振港股方法
林少陽：政府入市以外提振港股方法
技術取勝：重汽處50周線之上
技術取勝：重汽處50周線之上
李聲揚：一隻單日升20%超級巨企
李聲揚：一隻單日升20%超級巨企
蔡金強：還有什麼可以阻擋美股
蔡金強：還有什麼可以阻擋美股
艾雲豪：企業成功之後的一千個「父親」
艾雲豪：企業成功之後的一千個「父親」
李順威：細價股需誘發因素才能推升
李順威：細價股需誘發因素才能推升
劉思明：佐丹奴股息率高 現回穩迹象
劉思明：佐丹奴股息率高 現回穩迹象
瑞銀亞洲：兩款遊戲獲批 騰訊購20969
瑞銀亞洲：兩款遊戲獲批 騰訊購20969
摩根大通亞洲：圓匯上周彈 日港購10096
摩根大通亞洲：圓匯上周彈 日港購10096
周顯：外國撤資將一切「還原」
周顯：外國撤資將一切「還原」
王弼：如何細細膽高追美股
王弼：如何細細膽高追美股
曾淵滄：中電今年利潤或三級跳
曾淵滄：中電今年利潤或三級跳
湯文亮：與有錢佬合作多不成功
湯文亮：與有錢佬合作多不成功
陳永傑：美零售佳 削3月減息概率
陳永傑：美零售佳 削3月減息概率
廖偉強：置業在此刻 入手勝算高
廖偉強：置業在此刻 入手勝算高
布少明：「撤辣」助解負資產困境
布少明：「撤辣」助解負資產困境
馬泰陽：負資產急增 樓市應「撤辣」
馬泰陽：負資產急增 樓市應「撤辣」
尚瓏30伙賣轉租 呎租90元 內地生成主要客源 不排除未來連約發售
尚瓏30伙賣轉租 呎租90元 內地生成主要客源 不排除未來連約發售
籲「撤辣」挽回買家對後市信心
籲「撤辣」挽回買家對後市信心
本月首4日新盤成交30宗
本月首4日新盤成交30宗
深灣9號海景4房月租9萬
深灣9號海景4房月租9萬
收爐前 十大屋苑周末單位數成交
收爐前 十大屋苑周末單位數成交
小西灣富欣花園舖放售 叫價4500萬
小西灣富欣花園舖放售 叫價4500萬
薈鳴對外交通便利 民生配套足
薈鳴對外交通便利 民生配套足
新港人購半山壹號3房 呎價1.95萬
新港人購半山壹號3房 呎價1.95萬
MPF美港股票基金 捕捉兩地走勢
MPF美港股票基金 捕捉兩地走勢