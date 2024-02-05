短期儲蓄保保證回報可逾4厘

明報記者 劉敬華

現時銀行及保險公司推出的短期儲蓄保險計劃，保單年期介乎1至5年，供款期最長兩年，可同時提供利息與人壽保障，但由於短期儲蓄保險設計以儲蓄為主，提供身故賠償相對較少，投保人身故後，受益人可能僅取得保單現金價值再加1%至2%的賠償金，此亦解釋為何此類短期儲蓄保險大多可免驗身批核及保證受保。

除身故及意外身故保障外，個別產品更可提供危疾保障，以立橋人壽喜盈於「息」5年儲蓄守護保2為例，該計劃同時提供身故、意外身故及危疾保障，假如受保人經診斷患上受保的62種嚴重疾病之一，該計劃將一筆過支付相等於已繳總保費的102%或診斷時的保證現金價值，以兩者較高者為準，再減去任何欠款。

留意獲取高回報率條款

無疑投保人選擇短期儲蓄保，着眼點當然是保單期滿保證回報。是次比較的短期儲蓄保中，中銀人壽「目標3年網上儲蓄保險計劃」及匯豐保險「匯捷儲蓄保險計劃」均可提供逾4厘的期滿年度化保證回報率，而恒生保險「極蓄賞」人壽保險計劃（一年）可達5厘，立橋人壽喜盈於「息」5年儲蓄守護保2更可達5.14厘，惟要留意上述均為推廣優惠，如立橋人壽喜盈於「息」五年儲蓄守護保2，投保人需在2月29日或之前成功於網上投保5年期美元保單，且整付保費需達5萬美元或以上，方可獲逾5厘的回報。

一般而言，投保人選擇一筆過整付保費，即使是同一保險計劃，期滿保證回報亦會較高，基於整付保費往往可獲得保費折扣，即可支付較少保費，因而在計算上推高了期滿保證回報，以中銀人壽「目標3年網上儲蓄保險計劃」為例，假設選擇了3年期港元保單，計入推廣期內的首年保費折扣率9.71%，一筆過預繳的期滿年度化保證回報率為4%，分兩年月繳則為3.55%。選擇不同貨幣計價的保單，亦會影響保證回報，由於目前美息較港息高，同一計劃下選擇同一保障年期的美元保單，其期滿年度化保證回報率會較港元單高。

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