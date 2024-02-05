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經濟
投資者及理財教育委員會 投資透視

投資策略

投資者及理財教育委員會：ESG可創造價值 也可影響價值

【明報專訊】今時今日，上市公司有需要做好ESG。ESG並非社會責任而已，上市公司怎樣通過ESG改善風險回報，為股東增值，是投資者愈來愈關心的議題。

ESG有時會被視為非財務因素，但實際上ESG與財務關係密切，進行基本分析時，投資者會考慮某些ESG因素，例如管治，即G。過去幾年，由於公司加強對E（環境）和S（社會）的披露，因此投資者在審視影響公司股價或資產價值的資訊時，順理成章也會把E和S因素入考慮之列。

助減財務成本降風險 增市場份額

投資者最關心的，當然是ESG能為公司帶來多少價值。在評估ESG怎樣影響一間公司的價值時，可以從財務重要性着手，即從芸芸ESG因素當中，識別哪些對公司財務有重大影響。以房地產公司為例，投資者可能會考慮綠色融資能否減低公司的財務成本；以電商而言，投資者可能會着重其人力資源，即S的其中一個因素，原因是人才對電商而言非常重要，能否留住頂尖科技人才，對電商的價值有深遠影響。如果公司的ESG做得不好，在某些地區可能會被罰款，直接損害公司的財務。相反，如果公司的ESG做得好，有時候可以增加市場份額，創造價值。

企業擁有亮麗的ESG表現，亦可能會為公司和股東帶來回報或減低風險。E（環境）和回報的關係比較直接，例如省電和安裝太陽能板，都有機會減省成本，增加回報。Ｓ（社會）和G（管治）雖然較難和回報直接拉上關係，但卻可以幫助公司減低風險。公司風險減低可增加投資者的信心，有利提高公司的價值。

不能單憑ESG提升投資價值

隨着氣候變化問題愈來愈受到人們重視，投資者對企業的ESG要求也愈來愈高，而現時分析師在分析一間公司時，除了會看其業務和財務表現，也會看其ESG表現。這些都促使公司需要在ESG方面走快幾步，多做點功夫。

雖然ESG備受重視，但投資者需明白ESG評級或數據只是基本分析的一部分，也不單純是一個「return enhancer」，即不是單憑ESG，就可以提升投資資產的價值。舉例，可再生能源及電動車行業擁有眾多ESG元素，例如減碳和環境保護等因素，然而，在分析行業的財務表現方面，也不能忽略行業的存貨周期和盈利周期，以及市場宏觀周期。以電動車行業為例，即使相關公司的ESG做得好，但鋰電池價格波動，也會影響相關公司的基本因素，因此，ESG應被視為附加的參考資料。如果能夠建立系統性的披露機制，可幫助投資者更全面和透過更多角度地分析公司的財務表現。

ESG評級是投資者評估公司ESG表現的重要參考資料。ESG評級就公司相關表現提供有用的資訊，然而，在製作ESG評級方面，由於不同的評級公司會有不同的準則或審核過程，因此投資者應參閱多間公司的評級，以了解公司的ESG表現。除了評級，投資者也應了解企業是根據哪些標準或準則作出ESG披露，此外，投資者亦可以查閱企業ESG披露的第三方認證，如有關認證的認受性高，相信會提高投資者對企業ESG披露的信心。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[投資者及理財教育委員會 投資透視]

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