中證監：嚴打惡意做空 引導中長期資金入市

易會滿昨日於會議指出，要深入排查違法違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。要鼓勵和支持各類投資機構加大逆周期佈局，引導更多中長期資金入市。

另外，經濟學者劉煜輝接受《21世紀經濟報道》訪問時建議，應盡快建立平準基金、對冲或消除人性的「趨利避害」令市場平穩運行。基金可分短、長期來進行。短期而言規模可介乎2萬億至3萬億元人民幣，長期目標可逐年補充至10萬億元人民幣或更多。該基金可由央企海外帳戶內數千億美元官方的外匯儲備，從中將一部分轉入央行的外匯儲備；而長期而言，該基金來源則由長期國債的預算規劃，形成系統性的平準基金長期補充機制。

被問到「國家隊」維穩資金入市，能否發揮平準基金的角色時，劉稱投資者不清楚「國家隊」資金是不是制度，若其資金僅是臨時性的操作，反增加投資者恐慌。且目前「國家隊」的痛點是公眾並不清楚了解資金以什麼方式入市，而其募集方式、規模、操作方式，以及其觸發條件，增加投資者的不確定性。