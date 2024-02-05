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經濟

大新卡日圓簽帳升150% 旅遊酒店等消費增逾半

【明報專訊】大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼在出席Hello Kitty信用卡卡主活動時表示，去年Hello Kitty信用卡新發卡量佔該行新發卡量達20%，該張卡主以30至50歲女性為主。同時按年消費增長亦達雙位數字。她表示，即使在疫情時，該卡無論在發卡量及簽帳額亦按年增長，消費額亦已回復疫情前。

Hello Kitty卡佔新發卡量20%

大新信用卡卡主於去年簽帳以旅遊消費、外幣、酒店及代辦機票等升超過50%，若以外幣簽帳則以日圓升幅最大，達150%。而人民幣消費緊隨其後都升超過50%。而網上消費增長持續，蔡秀琼表示，在疫情時卡主簽帳在外賣平台及網上超市購物消費增長為主，但復常後則以旅遊網上消費增幅明顯，約達20至30%左右。

對於近期大灣區大型超市有銀行推出不同優惠，蔡秀琼表示，大新一向與AlipayHK及WeChat Pay HK合作，去年12月推出活動優惠，該行信用卡消費額也錄得雙位數字增長，她表示不單針對短期受熱捧商戶，更想放眼覆蓋率較廣的商戶及商場。北上消費增長理想，故今年會再與內地錢包加強合作。

信用卡借貸業務沒下跌

對於息口上升對信用卡業務會否受影響，她指出，由於信用卡貸款利率已上升，也令卡戶減少了用信用卡貸款，對信用卡業務增長也有壓力，幸好去年該行信用卡借貸業務持平，並沒有下跌。

大新銀行共提供約40款信用卡產品，她稱作為目前全港唯一推出Sanrio主題信用卡的發卡銀行，大新與Sanrio合作已20年，今年會繼續加強合作，特別在換購禮品上，希望吸引更多新卡主及提高簽帳額。她表示，大新非常重視數碼體驗，去年共發出超過40萬個電子代幣供客戶參與遊戲，贏取豐富獎賞，以切合剛推出「賞用好用」的主題。蔡秀琼續稱，今年會專注為各主題卡推出「賞用好用」的服務及優惠，包括搜羅不同活動及精選限定禮品，以鼓勵客戶多用大新信用卡。

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