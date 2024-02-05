阿里上季經調整利潤料升12% 摩通大摩憂客戶管理收入增長放緩

明報記者 蕭嘉聰

摩根士丹利上月報告以「另一個痛苦過渡季度」為題，由於淘天集團轉攻低價策略，淘寶商家的參與提升，以及佣金收入持續下跌，因此下調阿里第三財季客戶管理收入（CMR）預測為持平至1%增長，以反映淘寶GMV佔比的上升，但同時顯示價格競爭初步成功。

摩通大摩齊降目標價

該行又稱，CMR表現放緩以及加大國際數字商業集團投資，預期上季經調整後EBITDA將為521億元，按年持平；整體收入為2600億元，按年升5%。大摩亦將阿里ADR（美：BABA）目標價由90美元降至85美元，維持「與大市同步」評級。

摩根大通上月報告預期，由於天貓和淘寶調整流量分配機制支持低價產品銷售，淘天集團GMV將更多轉至淘寶，惟淘寶的變現率低於天貓，預期阿里CMR增長將由截至去年9月底季度的3.3%放緩至0.4%，未來4個季度的CMR增長率將保持低迷。不過，低價策略將逐漸提高用戶參與度、用戶訪問頻次、消費者認知度，最終提升市佔率。該行預期，阿里上季業績將受淘天集團收入增長疲軟，以及其他非核心業務表現放緩所影響，上季收入將按年升近5%至2590億元。由於淘天集團盈利放緩及國際數字商業集團投資虧損擴大，料經調整純利為490億元。摩通亦將阿里目標價由120港元下調至105港元；美股目標價為110美元，重申「增持」投資評級。

野村亦預期阿里上季CMR為913億元，按年表現持平，增長或低過市場預期。該行又指出，集團加強對淘寶內容生態系統和中小商戶投入，令淘寶GMV貢獻提升，帶動淘天集團GMV有望按年升3%，扭轉第二財季的跌幅。

市場關注淘天CEO新策略

由於淘寶不會向商家收取佣金，預期上季整體佣金抽成可能會下跌，不過相關策略由時任淘天集團CEO戴珊制定，該行關注集團舉行業績會時，現任淘天集團CEO吳泳銘的新策略。