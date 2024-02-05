晉達：正在全球配置 增中國股票

【明報專訊】晉達資產管理投資智庫總監蘇達輝（Philip Saunders） 在上文分析美國經濟及股市走勢後，他與同事──晉達資產管理全方位中國股票聯席投資組合經理馬文暢接力一起分析中國經濟、股市及樓市走勢，他們的結論是，現時的中國並非1980年代末期泡沫爆破後的日本，故此該行近日在全球投資配置中，已開始累積中國股票。
晉達蘇達輝指出，不少國際投資者原本期望中國去年初放寬防疫政策、社會復常後，將由消費強勁增長推動經濟復蘇，但結果消費增長及經濟復蘇力度均不及預期，原因是中國正面對很多結構性挑戰，而且政府亦沒有再像2008年金融海嘯後般推出強力的救市措施刺激經濟增長，故此，隨着中國去年以來不斷公布遜於預期的經濟數據及企業盈利，中國股市亦一直出現沽售壓力，表現的確令人失望。
印度估值遠高中國股市 或現轉折點
即使中國經濟面對的眾多結構性挑戰持續，惟向前望2024年龍年的話，蘇達輝指出，政府料會積極推出政策支持經濟增長，這樣的話，中國股市最終應該會受惠的，尤其是全球資金目前普遍低配中國股市，令中國股市估值已經跌至偏低水平。
蘇達輝表示：「過去一段時間，全球不少資金已減持中國股市，轉為買入印度股市，令印度股市估值現已高達中國的2倍，當市况變得如此極端的時候，市場或很快便是出現轉折點（inflection point），例如若中國經濟在今年出現一些真正的好消息。」
雖然蘇達輝並不預期今年中國經濟增長強勁，但他強調，的確有很多原因可以支持中國經濟今年重拾動力、有相對較好的表現，例如由於美國及中國政府今年均有其他更重要的事情專注去做，故他相信中美關係今年不會進一步惡化，反而有機會在去年11月「習拜會」的基礎上開始慢慢改善，若屬實便利好投資氣氛。
中國非1980年代末日本 不會長期低迷
恒指上周五收報15,533點，較2021年2月高位31,183點大跌近五成（見圖），與日經平均指數在1989年12月在38,957點見頂後、1992年12月大跌近六成至17,000多點相似，而且過去3年內地及本港樓價均顯著調整，加上內地近月亦已開始出現通縮，令人擔心中國經濟將步日本1980年代末期泡沫爆破後衰足30年的後塵，但蘇達輝認為，中國經濟現况較當年的日本理想，有機會可以較早走出陰霾。
蘇達輝表示，他在1980年初期曾出任日本小型股票的分析員，對當地經濟如何由盛轉衰有所研究，認為當年日本不論房地產市場或上市公司均有很多負債，尤其是當年日本地價很高，故此在1980年代後期泡沫爆破後需要長達近30年去槓桿；他認為，即使中國樓市在3年前也曾升至偏高水平，但情况不及當年的日本嚴重，而中國企業現時的資產負債表亦普遍較當年的日本企業穩健。
中國人口老化暫可控 10年後挑戰大
另外，蘇達輝指出，雖然中國也面對人口老化的挑戰，但目前中國的情况仍較日本1980年代末期時理想；他續說，人口老化在10年後才會成為中國更尖銳的問題，屆時將為經濟增長及資產價格帶來逆風，暫時仍有迴轉空間。綜合上述分析，蘇達輝透露，晉達近日在全球投資配置中已開始累積中國股票，他表示：「我們覺得這些中國優質股票估值吸引，我們聚焦於長線增長機會，故此選擇性地增持。」
內房最快今年底見底 可吼優質股
蘇達輝出任現職晉達資產管理投資智庫總監前，是晉達資產管理多元資產增長團隊聯席主管。晉達資產管理董事總經理、亞洲零售業務主管鄧嘉南透露，蘇達輝目前仍然有管理該行的投資組合，故此他上述對中國股票增持的觀點，並非只是口頭建議，而是實際行動。
晉達資產管理全方位中國股票聯席投資組合經理馬文暢則表示，未來中國將以消費、科技及高端製造業，而非房地產來推動經濟增長，有關優質上市公司有寶可尋；她續說，分析員普遍預期內地房地產市場在今年底或明年將會見底，而由於不同區域、城市或小區的樓盤均有很大差異，故此她會細心研究不同內房股的財務情况及發展項目的潛力，希望從中找到投資機會。
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