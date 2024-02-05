晉達蘇達輝：觀望高息影響 暫不高追美股

明報記者 葉創成

上周五美國大型科技股facebook母公司Meta（美：META）公布理想業績，首次派息及加碼回購股份，刺激股價勁升20.3%，業績同樣勝預期的亞馬遜（美：AMZN）股價亦上升7.9%，而且美國勞工部當日亦公布，上月非農就業職位增加35.3萬，是一年以來最好表現，更較市場預期多近1倍，顯示當地就業市場強勁，美股三大指數當日分別上升0.35%、1.07%及1.74%，全周亦分別錄得1.43%、1.38%及1.12%升幅，美匯指數全周亦上漲0.47%，收報103.992。

事實上，除了Meta及亞馬遜外，同樣受惠人工智能熱潮的英偉達（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOG）及Tesla（美：TSLA）去年股價一直顯著跑贏大市，被稱為7隻龍頭科技股（Magnificent 7）。蘇達輝上周在「晉達資產管理傳媒簡報會：龍年投資展望」上指出，在他近40年環球投資及資產管理生涯中，去年很可能是最具挑戰的一年，原因是市場延續了2020年首季新冠疫情大爆發後的走勢，美股出現非比尋常地集中的升勢，由7隻龍頭科技股主導，而根據今年以來最新市况，他認為，現時改稱為6隻龍頭科技股（Magnificent 6）主導美股形勢或更恰當（見圖1）。

美勞工市場強勁 高通脹高息或成常態

就美國宏觀經濟環境而言，蘇達輝指出，隨着近月通脹進一步回落，聯儲局去年12月議息會議更新點陣圖預測時已暗示加息周期已告一段落，下一步便是根據最新經濟數據，以決定何時減息。他分析，美國通脹及息口均已見頂，這當然屬正面，但要留意的是，與2008年金融海嘯後10多年的低通脹期比較，通脹可能在中長期維持於較高水平。

可以留意的是，美國勞工部上周五公布，非農就業職位上月增加35.3萬個，而根據美國財經網站marketwatch.com統計，自從2019年以來，當地非農就業職位每月平均增加33.2萬，與2013年至2018年每月平均僅增加17.6萬比較屬上升近1倍，可見過去逾5年美國勞工市場已出現根本變化，新增職位增長如此強勁，難免會推高工人時薪，為當地通脹帶來持續的壓力，可見蘇達輝上述分析亦有數據支持。

料美股上半年調整後 下半年升勢更全面

根據蘇達輝的分析，目前美國經濟明顯地處於結構利好周期（Clearly, US economy is in a structurally good position），但聯儲局在2022年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端去年7月調高至5.5厘後一直維持至今，高息環境對經濟的影響在未來6至9個月料進一步浮現，其間難免帶來市場波動，屆時可能會出現低吸美國優質資產作為中長期投資的好機會。

蘇達輝表示：「目前去追買美股的話，我們會十分小心，相信在2024年龍年下半年很可能會有更好的入市機會。」他續說，由於2022年10月初開始的美股升浪集中在7隻龍頭科技股（Magnificent 7），因此市寬實在不足，若他的判斷正確的話，美股在未來幾個月出現調整後，再出現的升浪將會更加全面，不會只集中在少數股份，屆時升勢便更加健康。

可參考克林頓年代美股美息走勢

《Money Monday》認為，美國總統拜登在2021年1月上任後，成功以政策引領生成式人工智能（Generative AI）等新興科技在當地高速發展，大幅提升生產力，推動經濟增長加快，股市亦出現牛市，這情况與拜登同屬民主黨的克林頓（Bill Clinton）在1993年1月20日至2001年1月20日出任美國總統期間，當地出現第一次互聯網革命類似，因此該8年標指表現及聯邦基金利率走勢亦可以作為參考。

根據彭博數據，標指在1993年1月20日克林頓上任美國總統當日收報433點，跟着多年一直大漲小回，2000年3月24日最高報1552點，在2001年1月20日克林頓退任美國總統時報1342點，累積升幅逾2倍（見圖2）；聯邦基金利率上端在1993年首季處於3厘，跟着開始加息周期，1995年首季升至6厘，然後進入減息周期，1998年末季低見4.75厘，不久又再踏入加息周期至2000年次季最高報6.5厘（見圖3）。

歐洲陷衰退邊緣 日本走出通縮

蘇達輝指出，與目前美國經濟處於大好形勢不同的是，全球不少國家均正面對滯脹威脅，例如歐洲現時已幾乎陷入衰退，即使當地通脹正回落，惟滯脹風險仍未消除。不過，蘇達輝現時比較看好日本經濟前景，指日本經濟泡沫在1980年代末期爆破、經歷長達近30年的去槓桿周期後，現時已再次進入加槓桿的周期，這意味當地工資及物價上升，走出過去近30年通縮陰霾，日本央行料也會調整近30年的零息政策，指這帶來潛在深遠的影響。

蘇達輝表示：「任何經濟體從負利率或零息政策，走向利率正常化是痛苦的，原因是這意味着貸款成本上升，但我認為，這總比長期維持超低利率環境健康，原因是超低利率環境鼓勵投機，令資源錯誤分配，甚至會引至極端的金融化（extreme financialization）。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]