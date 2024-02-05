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經濟

證券總會去年首三季無續會人數增58%

【明報專訊】港股淡市下，經紀難搵食。代表前線從業員的證券及期貨專業總會數據顯示，去年1至9月，共有165名會員沒有續會，按年大增58%，當中更有九成已不是證監會持牌人士，顯示失業或轉行人數急升。

反映從業員失業或轉行增

根據證券及期貨專業總會數據，2023年1至9月，共有165名會員沒有續會，較2022年同期，只有104名會員沒有續會，急增58%。在該165名沒續會的人士中，根據其退會日期，有150人已不是證監會持牌人士，只有15人仍是持牌人士。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，證監會規定持牌人士，每年需參與持續專業培訓課程（CPT），當中持牌代表培訓要求為一年10小時，負責人員為12小時。由於該會一年為會員最少舉辦12次CPT，每次2.5小時，且是免費，故有不少從業員加入該會成為會員。「會員年費100元，就可任上CPT，而且我們舉辦的次數較其他組織頻密，為從業員提供更大彈性。」

惟他指出，雖然近年該會整體入會人數仍多過退會人數，但他發現近來沒有續會的會員數量較前增加，意味他們不會再參與CPT培訓課程，而且大部分退會人士已不是證監持牌人士。「證監牌照是從業員的生財工具，沒有證監會個牌，代表他們一係轉行，一係失業。」

會長：客服裁員嚴重 管理層也失業

陳志華解釋，近月市况淡靜，很多證券行結業、裁員，或要求經紀「跑數」等。很多券商的客服部門裁員亦嚴重，這些客服部門不止針對散戶，連對機構客戶的資產管理公司亦有裁員情况。事實上，近月該會收到會員的失業情况頗嚴重，不少更是證券行的負責人員或管理層。他坦言，面對行業前景黯淡，不少人選擇轉行。

不過，他補充，近期港股成交有好轉，「恒指約3萬點時，成交2000多億元，大家會形容是大成交。現時恒指跌了約一半，但都有1000多億元成交，成交明顯好轉」。

前線從業員就業情况惡化，早前便有資料顯示，本地券商「瘦身」情况嚴重，部分中型券商的持牌人員數目跌至近年紀錄新低，或較高峰期下跌四至六成。

明報記者

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