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經濟
2024年2月4日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美股三大指數齊升 道指標指再新高 港股ADR逆市回軟 反映明開市或走低
美10年期債息升穿4厘 逾16月最大單日升幅
貝索斯擬售最多5000萬股亞馬遜股份
內地上月20億美元湧境外ETF
MALIBU兩房實呎1.27萬沽 同類新低
長和意大利固網業務轉讓傳叫停
抗癡肥藥大賣 兩藥廠成市場寵兒 諾和諾德市值冠歐股 美媒：禮來取代Tesla列「美股七俠」
GLP-1有效抑制食欲 食品公司不擔心
張宗永：當人類將決定權讓給AI時
薛偉傑：港研發電動輪椅 替客度身訂造
馮其十：內地股市迎新一輪重磅改革
馮其十：內地股市迎新一輪重磅改革
【明報專訊】內地監管機構近日首提「建設以投資者為本的資本市場」，並據此推動新一輪股市改革，力圖打破投資者對於內地股市「重融資輕投資」的印象，進而重塑市場生態、提振市場信心。
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美股三大指數齊升 道指標指再新高 港股ADR逆市回軟 反映明開市或走低
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