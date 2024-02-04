薛偉傑：港研發電動輪椅 替客度身訂造

Libpet Mini的轉彎半徑可以小至約0.45米，非常靈活，適合擁擠的環境。此外，它的後方還安裝了2個超聲波傳感器。若後面有其他電動輪椅或電動板車等跟車太貼，就會向用戶發出警報。

雖然體積小，它最多卻可以承重150公斤和爬坡15度，其標準版重36公斤，續航力約20公里，售價約3萬元。

闊度和控制器位置任君選擇

Libpet Mini的其中一大賣點是可以盡量滿足顧客的客製化要求，不但顏色任君選擇，連座椅闊度也有大、中、小3個選擇。闊度分別是大約68厘米、60厘米、52厘米，3個尺寸全部可以放進一般的士的車尾廂。顧客在網上落單時，可以提供自己的腰圍、腿長等數據，該公司會因應這些數據，來組裝最適合的版本。

另外，控制器亦可以安裝在輪椅的右手邊或者左手邊，甚至安裝在下巴位置（若用戶只能靠下巴控制），以配合不同的用戶。續航力方面，也可以提高至30公里。

該公司最近已接到至少100多部Libpet Mini的訂單，還有日本和南非公司成為當地的代理商。Libpet Mini現時由深圳的代工廠組裝，可在落單後一個多月交貨。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]