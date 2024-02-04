明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

GLP-1有效抑制食欲 食品公司不擔心

【明報專訊】現時生產「抗癡肥藥」的兩大藥廠股價如日中天，市值分別在歐美股市位列前茅，市場期望藥物可以大幅改善美國人積患已久的癡肥問題。由於GLP-1藥物可有效抑制注射者的食欲，或有可能動搖市場現有的需求，外媒訪問了其他行業的大公司，看看有否因GLP-1藥物普及而擔心，普遍食品公司沒大感覺，但有分析師認為，航空公司或因乘客「減磅」而降低燃料開支，有望受惠不少。

好時等稱不會對業務有重大影響

不少美國人喜愛汽水與零食，兩者也屬癡肥成因。隨着GLP-1藥物興起，可口可樂行政總裁James Quincey表示，公司正在監測抗癡肥藥是否會產生影響。時任百事可樂財務總監Hugh Johnston較淡定，表示從中未見到對公司有何影響。好時行政總裁Michele Buck、克里格胡椒博士行政總裁Robert Gamgort均顯得有自信，表示使用相關藥物，不會對旗下朱古力、咖啡業務有重大影響。

沃爾瑪較樂觀，預料下半年抗癡肥藥會帶動健康食品收入上漲。美國食品公司康尼格拉亦指出，有見抗癡肥藥會改變攝取食物的模式，公司或考慮改變零食的包裝大小。波士頓科學預料，抗癡肥藥對其心臟設備的影響在短期內非常有限，從長期來看亦不多。

分析師：乘客減磅 航企燃料開支降

對於航空業，Jefferies分析師Sheila Kahyaoglu提出獨特觀點，假設每名乘客體重輕了10磅，美國聯合航空每年可在燃料開支節省8000萬美元。她提到，各航空公司為節省開支，已出盡奇謀減少機艙重量，如在飲品、零食採用較輕物料，並收起機內雜誌。《福布斯》綜合美國政府及美國航空公司資料，據去年估計，每加侖航空燃油成本每增加10美分，航空公司每年開支將增加20億美元。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞