GLP-1有效抑制食欲 食品公司不擔心

好時等稱不會對業務有重大影響

不少美國人喜愛汽水與零食，兩者也屬癡肥成因。隨着GLP-1藥物興起，可口可樂行政總裁James Quincey表示，公司正在監測抗癡肥藥是否會產生影響。時任百事可樂財務總監Hugh Johnston較淡定，表示從中未見到對公司有何影響。好時行政總裁Michele Buck、克里格胡椒博士行政總裁Robert Gamgort均顯得有自信，表示使用相關藥物，不會對旗下朱古力、咖啡業務有重大影響。

沃爾瑪較樂觀，預料下半年抗癡肥藥會帶動健康食品收入上漲。美國食品公司康尼格拉亦指出，有見抗癡肥藥會改變攝取食物的模式，公司或考慮改變零食的包裝大小。波士頓科學預料，抗癡肥藥對其心臟設備的影響在短期內非常有限，從長期來看亦不多。

分析師：乘客減磅 航企燃料開支降

對於航空業，Jefferies分析師Sheila Kahyaoglu提出獨特觀點，假設每名乘客體重輕了10磅，美國聯合航空每年可在燃料開支節省8000萬美元。她提到，各航空公司為節省開支，已出盡奇謀減少機艙重量，如在飲品、零食採用較輕物料，並收起機內雜誌。《福布斯》綜合美國政府及美國航空公司資料，據去年估計，每加侖航空燃油成本每增加10美分，航空公司每年開支將增加20億美元。

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