抗癡肥藥大賣 兩藥廠成市場寵兒 諾和諾德市值冠歐股 美媒：禮來取代Tesla列「美股七俠」

明報記者 鄭智文

綜合報道：路透社、《金融時報》、彭博、福布斯、CNBC、Business Insider

GLP-1是荷爾蒙，受食物刺激後會由腸道分泌，可調節降低血中葡萄糖的濃度。此外，GLP-1也會減慢清空腸胃的時間，間接產生飽足感，令胃口趨淡，從而控制體重，於是令相關GLP-1藥物成為當前市場炙手可熱的「抗癡肥藥」。

這個新市場由諾和諾德最先跑出，旗下GLP-1藥物Wegovy早於2021年獲美國食品藥物管理局獲批上市，正式成為控制癡肥人士體重的藥物，禮來藥廠旗下的藥物Zepbound去年11月亦獲批以抗癡肥藥身分上市。

彭博綜合不同研究數據，顯示Wegovy在68周內令病人體重平均減輕了14.9%，Zepbound則在72周內令病人減輕了20.9%。摩根士丹利訪問300名服用相關藥物的病人，顯示每日卡路里攝取量亦降低了兩成至三成。

諾和諾德市值超LVMH

諾和諾德的Wegovy搶先推出，反應熱烈，2022年開出逾500萬張處方，就連特斯拉創辦人馬斯克也曾表示，注射Wegovy是他神采飛揚的秘訣，帶動諾和諾德過去一年股價漲約五成，現時市值約5070億美元，規模超越LVMH。後來者禮來升勢更凌厲，過去一年股價飈約97%，適逢特斯拉去年第四季成績表欠佳，股價曾插逾一成，禮來藥廠新近以逾6200億美元市值超越特斯拉。早於特斯拉公布業績前，CNBC節目主持Jim Cramer提議，若特斯拉「失寵」，禮來就成為有力的取代者，列入「美股七俠」。

每月開支達1000美元 保險業拒保

現時注射Wegovy、Zepbound等GLP-1藥物均價值不菲，每月開支達1000美元，但當前保險業普遍亦拒絕為此承保。高盛投資組合經理Jenny Chang認為，臨牀實驗顯示相關藥物減少心臟病及中風的風險，該藥物在對抗癡肥時，同時對抗人類主要死因之一的心臟病，或促使保險公司有責任去審視當前方案。

大行高盛對這幾款GLP-1藥物看好，指若禮來藥廠的GLP-1測試成功，2028年內隨時有數百萬美國人使用這款藥物，料屆時禮來股價有望飛升1.4倍。該行預料，若GLP-1藥物測試全數成功，2028年內多達6800萬美國人服用禮來及諾和諾德共4款減肥藥，佔全國約兩成人口，GLP-1藥物總收入有望揚升至4000億美元。

不過，高盛亦有分析師指出，禮來現價預測2030年Zepbound銷售可達約700億美元，但該行料只會達350億美元，認為當前市場過分樂觀。摩通則估計，GLP-1級別藥物會成為有史以來最暢銷的藥物之一，到2030年其市場總銷售有望達1000億美元，當中禮來、諾和諾德分佔半壁江山。

摩通：2030年GLP-1銷售達千億美元

禮來和諾和諾德股價衝上雲霄，Truist Securities分析師Joon Lee則潑冷水，指Wegovy一直供應不足，故延遲推出到國際市場，令諾和諾德已失去部分吸引力，很多對冲基金已開始沽空諾和諾德，連沽空禮來也變得吸引了。

供應不足難拓國際市場

券商：對冲基金開始沽空藥廠

抗癡肥藥市場目前無疑是由禮來與諾和諾德主導，但也有藥廠自信可以入場競爭。丹麥Zealand Pharma行政總裁Adam Steensberg接受《金融時報》訪問時指出，其他藥廠仍能在市場競賽中「贏出」，認為現在才是開始，現今多達220種疾病與癡肥有關，未來市場需要更多選擇。

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