美10年期債息升穿4厘 逾16月最大單日升幅

薩默斯料至2030年維持逾3厘

薩默斯認為，儘管聯儲局已經多次加息，但美國經濟仍然強勁，基準利率不太可能重返新冠疫情前水平。他又提到中性利率上升可能性愈來愈大，而中性利率被界定為在經濟維持充分就業及物價穩定的短期實質利率。他認為由於財政赤字及消費支出對借貸成本的敏感度下降，反映有關利率走勢趨向現實。聯儲局理事鮑曼亦擔心，工資增長帶動通脹向上，認為不宜太早減息。

美匯指數逾7周高 金價回落

美元轉強，美匯指數曾高見104.04，見逾7周高位，收報103.96，升約0.9%（見圖），1美元兌日圓彈逾1.3%，至148.3水平，而歐元兌美元則跌約0.8%。現貨金價曾跌約1.4%，至每盎司2027美元，及後反彈見2039.65美元，跌幅收窄至約0.7%；紐約期金亦回落0.8%，至每盎司2053.7美元，但全周累計仍升近2%。

IMF料中國經濟放緩 石油需求降

另外，儘管石油輸出國組織維持減產協議，但國際貨幣基金組織預料中國今年經濟增長將放緩至4.6%，令石油需求回落，倫敦布蘭特期油收報每桶77.33美元，跌約1.7%，紐約期油收報每桶72.28美元，跌約2.1%。英美期油本周累計均跌逾7%。