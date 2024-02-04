美股三大指數齊升 道指標指再新高 港股ADR逆市回軟 反映明開市或走低

全周計，標指及道指各升1.4%，納指升1.1%。美股做好刺激資金流入，EPFR數據顯示，截至1月底一周，全球有92億美元資金淨流入美股。至於歐洲股市亦普遍做好，德國DAX指數上月底創歷史新高後，上周五盤中曾見17,004點新高，收市升0.35%，至16,918點，而法國CAC40指數升0.05%至7592點。

Meta市值單日漲1970億美元

Meta派息兼加碼回購股份，刺激股價高見485.9美元，收市漲20.3%至474.99美元，創歷史新高，市值單日漲1970億美元。大摩分析員Brian Novak指出，該股採取實際的執行措拖去年裁員22%，且增長較預期快而改善前景。晶片股Nvidia（美：NVDA）股價亦創新高，收報661.6美元，升約4.9%，盤中更曾見666美元，市值漲至約1.6萬億美元。

但蘋果（美：AAPL）逆市下跌0.5%，至185.85美元，因為市場憂慮iPhone銷量於內地市場回落。

美債息納指齊升 美銀憂美股泡沫

美銀策略師Michael Hartnett擔心美股現泡沫，因去年第四季度美債息率下降推高納指，但過去一個月美債息率和納指齊升，通常在經濟哀退時才會出現，並反映投資者預期在息率高企下，經濟表現仍強勁。

科技股預託證券價弱

不過，港股現貨月夜期回落188點至15,412點，比周五現貨收報15,533點低水121點，而ADR港股比例指數跌0.9%至15,393點，追蹤中國公司在美國股價表現的納斯達克中國金龍指數跌1.6%，反映港股周一開市走低機率大。

重磅科技股預託證券價走弱，騰訊（0700）美國預託證券價收報折合276.02港元，比港股收市再跌1.2%，阿里巴巴（9988）預託證券價收報折合70.25港元，比港股收市再跌約0.6%。

明報記者