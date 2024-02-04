美股三大指數齊升 道指標指再新高 港股ADR逆市回軟 反映明開市或走低

【明報專訊】美股三大指數上周五齊升，在重磅科技股帶動下，未受美國經濟數據強勁而可能令減息時間延後的影響，標指及道指更創新高，分別收報4958點和38,654點，升1.1%和0.4%，而納指更升1.7%，至15,628點，距2021年歷史新高僅差約2.7%。facebook母公司Meta（美：META）一隻股份市值單日漲1970億美元，創美股紀錄，但有分析員警告，美股現時類似2009年的互聯網泡沫時代。
全周計，標指及道指各升1.4%，納指升1.1%。美股做好刺激資金流入，EPFR數據顯示，截至1月底一周，全球有92億美元資金淨流入美股。至於歐洲股市亦普遍做好，德國DAX指數上月底創歷史新高後，上周五盤中曾見17,004點新高，收市升0.35%，至16,918點，而法國CAC40指數升0.05%至7592點。
Meta市值單日漲1970億美元
Meta派息兼加碼回購股份，刺激股價高見485.9美元，收市漲20.3%至474.99美元，創歷史新高，市值單日漲1970億美元。大摩分析員Brian Novak指出，該股採取實際的執行措拖去年裁員22%，且增長較預期快而改善前景。晶片股Nvidia（美：NVDA）股價亦創新高，收報661.6美元，升約4.9%，盤中更曾見666美元，市值漲至約1.6萬億美元。
但蘋果（美：AAPL）逆市下跌0.5%，至185.85美元，因為市場憂慮iPhone銷量於內地市場回落。
美債息納指齊升 美銀憂美股泡沫
美銀策略師Michael Hartnett擔心美股現泡沫，因去年第四季度美債息率下降推高納指，但過去一個月美債息率和納指齊升，通常在經濟哀退時才會出現，並反映投資者預期在息率高企下，經濟表現仍強勁。
科技股預託證券價弱
不過，港股現貨月夜期回落188點至15,412點，比周五現貨收報15,533點低水121點，而ADR港股比例指數跌0.9%至15,393點，追蹤中國公司在美國股價表現的納斯達克中國金龍指數跌1.6%，反映港股周一開市走低機率大。
重磅科技股預託證券價走弱，騰訊（0700）美國預託證券價收報折合276.02港元，比港股收市再跌1.2%，阿里巴巴（9988）預託證券價收報折合70.25港元，比港股收市再跌約0.6%。