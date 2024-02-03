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經濟
2024年2月3日星期六
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一手去貨慢 現樓貨尾首達2萬伙 建築中未售7.1萬伙創新高 業界籲政府盡快「撤辣」
Elize PARK首批30伙 改下周二招標賣
兔年近尾聲 CCL按周微彈0.17%
蘭桂坊長情業主舖放售 市值2.5億 呎價近7.8萬
AUSTIN複式16.5萬租出 呎租61元
半新股中旭散水 插76%疑炒高散貨 「渣渣輝」概念股成交多平日6倍 未過禁售期
港股虎頭蛇尾 北水連續5日淨沽共94億
內地批出32款遊戲版號 騰訊有份 股價曾升6%
虛擬資產OTC納監管短期內將諮詢
HashKey Exchange推港元與美元雙向兌換
港機場擴建傳延竣工 運輸局：三跑無延誤
投資推廣署：23條未損公司拓港意欲
蘋果大中華銷售跌13% 遜預期 上季集團收入回復增長 舜宇瑞聲捱沽
佔內地份額仍達20% 整體市場低迷累出貨
包凡遭內地調查 辭任華興主席
惠譽料港商廈受壓 銀行存風險 港銀資產質素遇挑戰 點名恒生易受影響
摩通：投資者看淡樓市 首選領展長實新地
星展資產管理總值升14% 稱港仍屬全球財管中心
美新職35萬個 多預期近倍 薪酬升幅加快 3月減息概率降至兩成
Meta首派息兼加碼回購 股價早段升20%創新高
亞馬遜料AI推動雲收入增長 股價升7%
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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