美新職35萬個 多預期近倍 薪酬升幅加快 3月減息概率降至兩成

值得注意的是，美國工人薪酬增長再次加快，恐不利於通脹回落。美國1月時薪按月升幅達0.6%，較市場預期的0.3%高出1倍，是2022年3月以來最大升幅。工人時薪按年升幅亦達到4.5%，遠高於市場預期的4.1%升幅。市場憂慮強勁的數據，妨礙美聯儲盡快減息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員預期3月減息的概率，由數據公布前的接近四成，降至兩成。5月減息的概率亦由數據公布前的九成以上，回落至七成左右。交易員昨晚押注全年減息幅度約為1.25厘，而周四預期的全年減幅為1.5厘。

美兩年期債息最高漲至4.4厘

美匯指數昨晚升0.7%，漲至103.8。日圓兌每美元低見148。投資者沽出債券，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由數據公布前的4.2厘左右，最高漲至4.4厘。

美國10年期國債孳息率一度重返4厘以上。美股三大指數個別發展，道指早段跌逾百點，納指受科技股的升勢帶動，早段升0.9%。

1月非農就業職位增長主要來自專業和商業服務、醫療保健、零售貿易及社會援助等廣泛領域，再次反映美國就業市場穩健，有望支持廣泛的經濟增長。美國1月失業率維持在3.7%，略低於市場預期。

分析：聯儲或近夏季才減息

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，整體就業職位增長強勁，且失業率保持不變，反映就業市場的表現較預期好。摩根士丹利旗下E*Trade分析師Chris Larkin指出，美聯儲此前對3月減息的預期潑了一盆冷水，如今出乎意料強勁的就業數據，再為減息預期降溫，若未來數月就業市場持續熾熱，投資者可能對美聯儲的減息步伐信心減退。

嘉信理財分析師Richard Flynn表示，強勁的數據顯示就業市場的需求較預期高，估計美聯儲可能較接近夏季才開始減息。

（綜合報道）

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