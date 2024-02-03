港機場擴建傳延竣工 運輸局：三跑無延誤

彭博指新二號客運大樓2026年始竣工

彭博報道引述消息人士指出，原定於今年底完工的新二號客運大樓，現時估計最快於2026年竣工。該報道稱，機管局未有對外披露工程進展延後，但已向部分核心持份者通報有關事宜。消息人士又指出，考慮到該升級涉及機場現有中間跑道之一，三條跑道料最快明年夏季才可全面投入運作。另外，目前正在翻新的中間跑道有望今年末季完成認證及測試。

機管局發言人回覆本報查詢時表示，三跑道系統的各項工作正穩步推進，目標於2024年完成三跑道系統建造工程，三條跑道投入運作。機管局指將以靈活策略，分階段啟用三跑道系統的客運設施，以配合疫情後航空交通復蘇進度和目前旅客需求。三跑道系統項目涉及建造第三跑道、擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、重新配置中跑道等核心工程。