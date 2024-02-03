港機場擴建傳延竣工 運輸局：三跑無延誤

【明報專訊】彭博引述消息人士指出，涉資1415億元的香港國際機場擴建項目將推遲逾一年，預計最早明年底竣工。運輸及物流局深夜發聲明，指機管局於2024年完成三跑道系統的所有大樓及基礎建設工程，以及將三條跑道投入運作的目標清晰。機管局將會因應客運需求，循序分階段啓用相關客運設施。發言人強調，三跑道系統項目工程絕不存在延誤，任何有關指控均毫無根據。
彭博指新二號客運大樓2026年始竣工
彭博報道引述消息人士指出，原定於今年底完工的新二號客運大樓，現時估計最快於2026年竣工。該報道稱，機管局未有對外披露工程進展延後，但已向部分核心持份者通報有關事宜。消息人士又指出，考慮到該升級涉及機場現有中間跑道之一，三條跑道料最快明年夏季才可全面投入運作。另外，目前正在翻新的中間跑道有望今年末季完成認證及測試。
機管局發言人回覆本報查詢時表示，三跑道系統的各項工作正穩步推進，目標於2024年完成三跑道系統建造工程，三條跑道投入運作。機管局指將以靈活策略，分階段啟用三跑道系統的客運設施，以配合疫情後航空交通復蘇進度和目前旅客需求。三跑道系統項目涉及建造第三跑道、擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、重新配置中跑道等核心工程。
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