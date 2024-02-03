虛擬資產OTC納監管短期內將諮詢

許正宇冀大眾踴躍表達意見

許正宇提到，政府設立虛擬資產服務提供者（VASP）發牌制度及監管要求已在去年6月實施，現有兩間持牌虛擬資產交易平台透過牌照升級，可向零售投資者提供比特幣（BTC）和以太幣（ETH）交易服務，平台受監管下給予投資者相當大的保障。考慮到部分平台在發牌制度生效前已在港營運，發牌制度設有過渡期，相關平台需在今年2月29日或之前提交牌照申請。證監會現正積極準備執法，並加強宣傳工作，盡快向公眾更新虛擬資產交易平台名單資料，確保市民清晰了解有關服務提供者是否獲發牌照。

穩定幣方面，許正宇表示，財庫局正與金管局就立法建議進行諮詢，金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人，傳達監管期望和提供合規指引，同時收集他們對擬議監管要求的意見，為期兩個月的諮詢將於本月底結束，呼籲持份者把握時間提交意見。