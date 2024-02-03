明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股虎頭蛇尾 北水連續5日淨沽共94億

【明報專訊】港股高開低收，早段承接美國科技股業績做好，恒指曾高見15,912點，升幅逐步收窄。午後滬深股市轉弱，上證綜指曾失守2700點，低見2666點，拖累恒指低見15,437點，收市跌32點，報15,533點，恒指10天線即15,674點得而復失。國指微跌不足0.1%，科指跌0.7%，大市成交額1031.6億元。全周計，恒指累跌約2.6%，國指累跌約0.3%，科指累跌約2.7%。

藥明生物藥明康德急跌逾兩成

南向資金昨天淨流出39.87億元，規模比周四擴大1.9倍，連續第5日錄流出，合計流出逾94億元，為去年7月13日以來再錄連續5日淨流出情况。

藥明系股份續受美國制裁陰影困擾，藥明康德（2359）推10億元人民幣回購A股計劃，但A股跌停，收報50.22元人民幣，本港股價跌最多約26.7%，收報43.7元，跌21.2%；同系藥明生物（2269）跌20.7%，至16.78元，兩隻藍籌拖低恒指33點，藥明合聯（2268）更跌穿招股價，低見16.86元，收報17.78元，跌16.7%，比招股價20.6元潛水約13.7%。不過，藥明系昨天獲北水捧場，淨買入藥明康德1.6億元，淨買入藥明生物1.5億元。全周計，藥明康德累跌約32.4%，藥明生物累跌約31.6%，藥明合聯累跌29.4%。

金融股個別發展，友邦保險（1299）跌約2.3%，中國平安（2318）跌約2.5%，但匯控（0005）逆市升0.7%。吉利汽車（0175）和理想汽車（2015）1月汽車銷量均升逾1倍，吉利股價逆市升約4.4%，升幅藍籌稱冠，理想汽車升約2.4%。

分析：仍守15400點好淡分水線

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指仍守15400點好淡分水線以上，大市成交見回升至逾1000億元，顯示流動性仍良好，預期以「中特估」重建總體估值體系為目前發展方向，而早前被視為成長股的過高估值品種將續反覆調整。

相關字詞﹕吉利汽車 藥明合聯 藥明生物 藥明康德 恒指

上 / 下一篇新聞