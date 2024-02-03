港股虎頭蛇尾 北水連續5日淨沽共94億

藥明生物藥明康德急跌逾兩成

南向資金昨天淨流出39.87億元，規模比周四擴大1.9倍，連續第5日錄流出，合計流出逾94億元，為去年7月13日以來再錄連續5日淨流出情况。

藥明系股份續受美國制裁陰影困擾，藥明康德（2359）推10億元人民幣回購A股計劃，但A股跌停，收報50.22元人民幣，本港股價跌最多約26.7%，收報43.7元，跌21.2%；同系藥明生物（2269）跌20.7%，至16.78元，兩隻藍籌拖低恒指33點，藥明合聯（2268）更跌穿招股價，低見16.86元，收報17.78元，跌16.7%，比招股價20.6元潛水約13.7%。不過，藥明系昨天獲北水捧場，淨買入藥明康德1.6億元，淨買入藥明生物1.5億元。全周計，藥明康德累跌約32.4%，藥明生物累跌約31.6%，藥明合聯累跌29.4%。

金融股個別發展，友邦保險（1299）跌約2.3%，中國平安（2318）跌約2.5%，但匯控（0005）逆市升0.7%。吉利汽車（0175）和理想汽車（2015）1月汽車銷量均升逾1倍，吉利股價逆市升約4.4%，升幅藍籌稱冠，理想汽車升約2.4%。

分析：仍守15400點好淡分水線

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指仍守15400點好淡分水線以上，大市成交見回升至逾1000億元，顯示流動性仍良好，預期以「中特估」重建總體估值體系為目前發展方向，而早前被視為成長股的過高估值品種將續反覆調整。