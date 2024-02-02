渣甸街複式舖60萬租出

較高峰逾百萬租金跌逾四成

據悉，中銀自2007年起租用該舖，對上一份租約於2015年簽訂，2016年起月租88萬元，租金逐步提升至96.8萬元，期後中銀有3年續租權，即2022年續租月租高達106.5萬元。不過，中銀去年已提早離場，即新租金較對上租金低46.5萬元或44%。

不過，民生舖租金則持平。元朗鳳琴街22號金龍樓地下入口連1樓，鄰近元朗站及YOHO MALL等大型商場，地舖面積1556方呎，1樓面積約20,105方呎，合共21,661方呎，原由酒家70萬元承租，酒家提早結業，現以相同月租獲另一酒家承租。

另市場消息指出，尖沙嘴加拿芬道8至12號地下H舖，面積300方呎，最新以2700萬元連租約易手，呎價9萬元。商舖現以月租9.8萬元租予曲奇店，租期至2025年7月，即買家可享租金回報約4.4厘。原業主2021年1月以3900萬元買入，持貨約3年，帳蝕1200萬元或31%。