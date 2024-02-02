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經濟

香港地產

洪水橋/厦村原址換地接受申請

【明報專訊】繼古洞北及粉嶺北新發展區後，地政總署公布，就洪水橋/厦村新發展區內指定用地邀請原址換地申請。是次換地申請範圍包括新發展區內規劃作私營住宅（約7.1公頃）、商業（約17.7公頃）和商住混合發展的部分用地（約4.4公頃），亦包括部分現代產業用地（約15.6公頃），主要用作物流倉儲等用途。

補價期限為明年3月底

是次換地申請涵蓋洪水橋/厦村新發展區第2期發展及餘下發展範圍內現時可供申請的用地。第2期發展範圍內的換地申請截止日期為今年4月30日，接納具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）的期限則為2025年3月31日。申請人可選擇以標準金額補地價，作為傳統逐個個案估價的另一選項，適用的標準金額水平將於今年稍後時間公布。假如申請未能於訂明期限前完成處理，為免拖延整個工程計劃，政府會開展收地程序，以推進新發展區的發展。

地政總署指出，政府考慮多項因素後指定新發展區內哪些用地可供原址換地，包括相關用地須否預留予政府工程或作「鐵路加物業」模式以資助鐵路項目、相關用地內政府土地所佔面積、政府是否希望透過原址換地以外方式於有關用地發展產業等。

此外，有關促成已擁有發展用地內九成或以上私人土地的土地業權人作統一發展的措施亦適用於是次換地申請。地政總署稱，政府希望是次修訂能更好利用市場力量，使北部都會區發展提速。

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