前啟德大廈重建項目命名「泰峯」

【明報專訊】市場憧憬新春後，樓市有機會出現小陽春，上世紀中以製衣業起家的王新興集團，擬今年推出在港首個住宅、即九龍灣前啟德大廈重建項目，市場消息指出，項目名為泰峯（UptownEast）。資料顯示，項目位於觀塘道53至55A號，即觀塘道兒童遊樂場及聖若瑟英文小學之間；總共提供807伙，逾半為兩房戶，實用面積約400至500方呎，另設開放式、1房、3房及4房，市場估計短期可獲批預售樓花同意書。值得留意，上述項目策略合作伙伴為新世界（0017）。