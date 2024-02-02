前啟德大廈重建項目命名「泰峯」

【明報專訊】市場憧憬新春後，樓市有機會出現小陽春，上世紀中以製衣業起家的王新興集團，擬今年推出在港首個住宅、即九龍灣前啟德大廈重建項目，市場消息指出，項目名為泰峯（UptownEast）。資料顯示，項目位於觀塘道53至55A號，即觀塘道兒童遊樂場及聖若瑟英文小學之間；總共提供807伙，逾半為兩房戶，實用面積約400至500方呎，另設開放式、1房、3房及4房，市場估計短期可獲批預售樓花同意書。值得留意，上述項目策略合作伙伴為新世界（0017）。
恒地新春後擬推巴域街1期
另外，恒地 （0012）計劃新春後推出兩個全新樓盤。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，旗下長沙灣巴域街第1期涉約700伙，而大埔美新里項目則涉約120伙，兩盤共提供約820伙。
新春將至，2月首日整體一手交投淡靜，但不乏豪宅成交，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，連沽兩伙實用面積1773方呎4房戶，吸金近8500萬元，其中第5座11樓B室，連車位成交價4303萬元、實呎2.42萬元，買家成交期為1080日，即約3年。 中海外（0688）啟德跑道區維港1號，新錄第2A座26樓A室，實用面積763方呎3房1套戶，成交價1873.6萬元、實呎2.45萬元。另麗展（0488）及市建局合作、之前數次劈價的觀塘Bal Residence，再次更新價單，將20伙的價錢再調減約一成，扣除最高15.75%折扣，1房戶折實價490.34萬元起。