百老匯家族1.75億入市赤柱SOLACE 「買殼」形式呎價6.3萬 東立料今年超級豪宅年

明報記者 江俊洋

位於赤柱村道52至54號的SOLACE，由爪哇集團（0251）呂氏家族或相關人士旗下的東立地產發展，已屆現樓，由6間洋房組成，實用面積由約2496至2787方呎，4房間隔，所有洋房附設裝修，其中3間更連家具出售。美聯首席區域營業董事方富義稱，是次沽出的單位為54A號屋，實用面積約2787方呎，買家以「買殼」（即公司轉讓形式）購入單位，成交價約1.75億元，實呎近6.3萬元，為項目首宗一手成交。東立地產陳玉成亦表示，集團目前主力推售SOLACE，意向呎價約7萬元。另集團旗下壽臣山項目南天第，則計劃下半年推出。

擬下半年推壽臣山南天第

原由9伙組成的赤柱村道52至54號屋地，2020年9月由爪哇控股呂氏家族成員以約4億元買入，佔地約19,677方呎，以可建樓面約14,758方呎計，每方呎樓面地價即約2.7萬元。事實上，百老匯家族一直鍾情物業投資，近年最矚目要數2022年底至2023年初，先後以超過4.75億元，連購信置（0083）的何文田嘉道理道ST. GEORGE 'S MANSIONS合共5個單位，當中部分更需付樓價15%雙倍印花稅。2021年該家族亦先後以約2億元購入路勁（1098）黃竹坑港島南岸晉環8伙，以及以約1.9億元連掃同區嘉里（0683）與信置揚海7伙，雖然該兩個新盤在旺市時以高價開售，及後到樓盤入伙，樓市逆轉，且錄得多宗撻訂，惟百老匯家族仍選擇如期成交。

百老匯家族兩年多共逾10億掃貨

若連同今次以約1.75億元購入的SOLACE，百老匯家族在疫後已先後共以約10.4億元連環掃入21個新盤單位。

值得留意，港島南區今年內將有多個豪宅新盤推出，除東立旗下兩豪宅新盤外，還包括建灝赤柱黃麻角道ONE STANELY，提供82伙分層戶及洋房，已獲批滿意紙，料次季推出；宏安（1243）洋房項目薄扶林MOUNT POKFULAM上月亦已上載樓書。