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經濟
2024年2月2日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
匯豐中銀P不變 金管局料息率高企 分析：聯儲或5月減息 港銀有機跟減
鮑威爾稱通脹仍高 市場押注3月減息概率降
中信里昂風水指數：港股料7月後反覆向上
北水連續4日淨沽港股 7個月最長
17.5萬人抽機管局債 超購2.1倍 最多獲3手
港去年12月零售貨值升7.8% 遜預期 業界對今年上半年悲觀 或跌低雙位數
內地財新製造業PMI上月報50.8 連續3月擴張
曾唱淡恒大遭判罰 陳志華替香櫞呼冤
澳門上月賭收逾193億 按年升67%
阿里巴巴傳出售銀泰百貨 一潛在買家上月曾商討
比亞迪吉利「蔚小理」上月銷量增
紐約社區銀行大撥備 股價挫38% 受累美商業房產困境 德銀日銀行同遭殃
美銀行面臨4.4萬億商業房產債到期
英利率不變 或6月減息
張兆聰：玖紙估值殘 伺機重估
港元定存高息精選
植耀輝：AMD倘再調整有值博空間
葉創成：中國重汽「盈喜」迎甲辰龍年
技術取勝：心動50天線阻力不輕
盧駿匡：港股走勢缺延續性 只可「打游擊」
劉思明：港股風格逆轉 內需股表現不俗
周顯：股市大波幅才吸引股民
譚新強：如要香港資管業龍騰飛躍 必須享有國民待遇
湯文亮：小心將自己資產 變成負資產
澳洲年中或減息 下半年樓市看升
百老匯家族1.75億入市赤柱SOLACE 「買殼」形式呎價6.3萬 東立料今年超級豪宅年
前啟德大廈重建項目命名「泰峯」
太古城極低層640萬沽 46年賺39倍
租盤不足 啟德連續12月破百宗租賃斷纜
洪水橋/厦村原址換地接受申請
渣甸街複式舖60萬租出
技術取勝：心動50天線阻力不輕
【明報專訊】銀娛或上試45元高位（圖）
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