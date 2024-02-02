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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：中國重汽「盈喜」迎甲辰龍年

【明報專訊】筆者上月5日在本欄發表「經濟前景不明朗 增貨幣基金定存」的文章，指感到2024年本港經濟及投資前景充滿挑戰，因此已進一步把資金投放於港元貨幣基金及定期存款避險，該文見報以來恒指下跌1079點或6.48%。向前望的話，周日（2月4日）便是立春，象徵甲辰龍年來臨，龍呈祥瑞，今日介紹在2007年11月28日上市以來筆者一直持有，至今既賺息又賺價、「財息兼收」的中國重汽（3808）。

雖然港股近年表現頗差，惟其實港股在2003年4月至2007年10月曾出現大牛市，恒指由8331點在4年半內勁升至31,958點，期內新股掛牌當日及跟着一段時間往往長升長有，筆者與家人曾積極參與，賺得理想回報；而重汽是在恒指剛見頂回落的2007年11月招股，上市價為12.88元，當時估值頗高，結果掛牌不久便失守上市價，跟着在2008年美國爆發金融海嘯，拖累全球股市大跌，恒指在2008年10月跌至10,676點，重汽股價亦跌至3.06元。

料去年盈利最少升兩倍

由於中國經濟在2009年已迅速走出美國金融海嘯陰霾，GDP繼續高速增長，故恒指在2009年開始顯著反彈，並且在2010年11月最高報24,988點，惟由於中國重汽上市初期業績持續不理想，股價在2016年2月最低跌至2.32元始見底。

不過，十年人事幾番新，重汽上月23日就去年業績發「盈喜」料盈利按年增長2至2.4倍，介乎50.1億至56.8億元人民幣，至今股價亦上升逾20%，而以昨日收市價17.72元計，市值亦不足500億元，市盈率僅9倍。另外，重汽2007年11月上市至今亦慷慨派息，至今每股派息累計近4.5元，故筆者長揸重汽逾16年以來股價上升加累積股息總回報亦逾70%。

德企持股25% 中外合資成功例子

在筆者看來，重汽近年由盈利增長帶動股價上升，關鍵原因之一是引入現屬德國大眾（Volkswagen）旗下的MAN Truck and Bus SE作為持股25%的第二大股東，藉此學習核心技術及先進管理方式，從而提升生產力及競爭力，故集團去年上半年國內重卡銷售達43,689輛，按年上升23.6%，全國佔有率近一成，而且期內亦出口重卡65,198輛，按年增長64.1%。

在此送兔迎龍之際，筆者希望未來更多中國上市公司能夠像重汽一樣引入優秀外資同業作為策略股東，跟着交出理想業績，除了盈利持續增長外，亦慷慨派息回饋股東。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕創富倉 盈喜 甲辰龍年 中國重汽(3808)

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