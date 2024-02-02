美銀行面臨4.4萬億商業房產債到期

美商廈市場或虧損7.8萬億

根據摩根大通去年4月的報告指出，商業房地產貸款佔美國小型地區銀行資產的28.7%，而大型銀行的商業房地產貸款佔比只有6.5%。

美國商業房地產價值持續下滑，部分由於疫情引發的遙距工作模式變得普及，加上在加息環境下，貸款者的再融資成本攀升，令債務違約風險增加。資深物業投資者、Starwood Capital創辦人Barry Sternlicht本周警告，美國寫字樓市場將面臨超過1萬億美元（7.8萬億港元）虧損。

彭博社稱，新冠疫情爆發以來，寫字樓的問題已非常明顯。由於買賣雙方都難以確定物業價值，令交易量大減。現在由於大量商業房地產債務接近到期，在美聯儲減息前景下，預計交易將有所增加，但賣家可能要割價求售。洛杉磯著名商廈怡安中心（Aon Center）最近以1.478億美元價格易手，較上次2014年賣出的價格低45%。

（綜合報道）

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